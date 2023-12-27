國三男遭同學「割喉」！未來恐成植物人　家屬怒：誰懂我們的痛

新北國中生身亡！教團：曝險少年輔導多頭馬車、校園攻擊非偶然

▲新北國中生遭割頸宣告不治，教團今（27）日指出，曝險少年輔導多頭馬車、校園攻擊非偶然，呼籲檢討制度。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲新北國中生遭割頸宣告不治，教團今（27）日指出，曝險少年輔導多頭馬車、校園攻擊非偶然，呼籲檢討制度。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

新北市一所高中附設國中部，日前發生國三生遭另名學生持彈簧刀割頸，緊急送往亞東醫院搶救，26日晚間宣告不治，涉事的2名男女學生曾鬧出打架霸凌事件，今年2月才轉至現在的學校就讀。國教行動聯盟今（27）日表示，目前曝險少年輔導多頭馬車，校園攻擊並非偶然，呼籲主管機關檢討相關制度，保障校園安全。

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新北市某高中附設國中部的國三男學生昨天為替同班女同學出氣，持彈簧刀刺傷其它班級的男同學，造成頸部、胸部中刀大量失血，當場失去生命跡象，經送醫急救後，恢復生命跡象，但至今仍未脫離險境；警方偵辦後，將涉案男同學及女同學依「殺人未遂」送辦，少年法庭今天上午裁定男學生收容、女學生責付監護人。

楊姓男學生在25日，因勸導某班級女學生不能進入非所屬教室，女方隨即找來其他班級的「乾哥」郭姓男學生前來理論，郭男揮舞彈簧刀刺傷楊男，導致其頸脖與胸口中刀，緊急送往亞東醫院搶救，昨天晚間宣告不治。

而涉事的2名男女學生，原本就讀另外一所國中，曾鬧出打架霸凌事件，今年2月間，2人轉學至現在的學校就讀，未料竟發生持刀傷人事件；警方偵辦後，已將2人依「殺人未遂」送辦，少年法庭裁定男學生收容、女學生責付監護人。

針對曝險少年輔導制度，國教盟指出，少觀所無法發揮輔導功能，對一般學生的輔導，尚且需要學校與家庭密切配合才能發揮效果，被少年法庭裁定收容於少年觀護所的曝險少年，往往於下次出庭就被少年法庭裁定責付、停止收容，於少觀所停留期間非常短（1到3個月），且以評估、觀察為主，完全難以發揮輔導效果。

國教盟認為，曝險少年需要中介教育，曝險少年往往來自失能的家庭，對學校生活及課業幾乎難以適應，學校一方面缺乏強制力與專業人力有效輔導曝險少年，另一方面學校依強迫入學條例不得拒絕其返校，使得曝險少年成為校園安全隱憂。本次攻擊事件主角即是典型例子，應痛定思痛，主管機關應提供資源，落實曝險少年中介教育，使其在輔導發揮功效經評估後才返校，而非於其明顯不適應學校生活強行令其返校，才不會讓類似新北攻擊事件再度重演。

國教盟指出，近年來經常聽到學校老師與行政人員抱怨「有責無權」，政府與教育主管機關近年來修法一味強調個人權利，卻忽略讓學校與老師擁有對等、合理的管教權，甚至一度差一點修法刪除民法賦予家長對孩子的管教權，經家長強烈反彈才暫緩修法。管教權被弱化也成為校園安全最大的隱憂。

國教盟呼籲，合理的管教是愛的一部分，也是教育孩子不可缺的一部分，適時、合理管教更是孩子發展、學習正向紀律的必要手段，請主管機關切實檢討曝險少年輔導機制成效不彰問題，以落實對曝險少年的輔導，保障校園安全。

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