跨年、元旦必看！全台景點「日出時間」出爐 2024年首道曙光在這
2023即將結束，跨年除了看煙火、聽演唱會外，欣賞2023年最後日落、追2024年元旦第一個日出與曙光更是浪漫，中央氣象署統整出全台由北到南各大景點的「日沒日出」確切時間，2023年台灣本島最後的夕陽，出現在台江國家公園西邊的「七股海堤」，時間為傍晚17點24分49秒；而2024年台灣本島最早日出，則是在屏東恆春的龍坑，時間為早上6點35分02秒，其餘還有近60個景點的詳細資料也一併釋出，還沒安排行程的民眾照著追就沒錯。
記者張志浩／綜合報導
氣象署指出，12月31日本島平地日沒時間大約落在傍晚17點14分至17點25分之間，台南七股海堤將是202ㄉ年太陽最後出現在海平線之上的地點，時間為傍晚17點24分58秒；特別要注意的是，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、臺中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區，受陸地天際線影響，難見日落於海平面。
日出部分，2024年1月1日元旦，台灣東部景點的日出時間大約落在早上6點34分至6點39分，屏東恆春的龍坑將迎接2023年最早日出，時間為早上6點35分02秒，外島最早日出則是在蘭嶼的6點32分32秒。而曙光則普遍落在6點11分至6點12分。
氣象署表示，2023年跨年和2024年元旦有冷空氣影響台灣，強度可能達到大陸冷氣團等級，不過水氣不多，各地皆為多雲到晴，皆有機會捕捉到最後日落和第一道曙光，氣溫部分，預計中部以北及宜蘭低溫攝氏14至16度，其他地區則在攝氏17至18度，早晚相當有涼意，務必攜帶保暖衣物。