直擊／金門貴婦超市開幕爆人潮！頭香排4小時搶它 旅客也來買
家樂福旗下貴婦超市「Ｍia C’bon」今（27）日在金門昇恆昌1樓開幕，為離島首間貴婦超市，佔地超過300坪，9點開幕、11點限定福袋開搶，約早上8點門口已有逾50名排隊人潮，為了搶購「Ｍia C’bon金門太湖店」限定福袋，《NOWnews今日新聞》記者訪問到頭香何先生，他表示福袋相當超值，並且今日消費無預算，可以刷多少就刷少；來自台中的旅客也想購買限定福袋、草莓帶回台灣。
記者鍾怡婷/綜合報導
「Ｍia C’bon金門太湖店」今（27）日正式開幕，金門在地居民何先生，7點就到現場來排隊，為了搶購11點開賣的限定福袋要排4個小時，也想要購買進口草莓「平常在台灣本島也會逛Ｍia C’bon，現在金門有店了，覺得非常方便，今天沒有預算，可以刷多少就刷多少。
第二位排隊的台中民眾張小姐，平均半年就會到金門旅遊，知道Ｍia C’bon金門太湖店今天開幕，限定福袋11點正式開賣，張小姐9點就來現場排隊，在台灣就很常買Ｍia C’bon的東西，金門首店開幕後，「覺得超棒，每次來金門都會到昇恆昌逛街，而且出來玩放鬆心情，很容易大買特買，最可惜不能的是不能把生牛肉帶回台灣」，這次更是預計一口氣入手5盒進口草莓。
金門太湖店開幕首三日，開賣限量福袋499元，每日上午11:00現場發送號碼牌，憑號碼牌購買，福袋商品總價值高達1500元以上，開幕首日可獲得金門限定風獅爺彩繪麻布袋。（每日限量100組、每人限購1組）
此外，金門太湖店開幕優惠還包括：
◾12月27、28日指定和牛買1送1，包括「森精肉肋眼400g（原價2580元、特價1290元）」、「森精肉肩小排燒肉（原價1080元、特價540元）」；買1送1的冷藏肉品還有「澳洲板腱牛排（原價250元、特價125元）」
◾12月27日起至2024年1月7日，Ｍia Caf’e 買1送1，包括LAVAZZA拿鐵、珍珠鮮奶茶、西西里咖啡，冰熱任選，每人限購5杯