國三男遭同學「割喉」！未來恐成植物人　家屬怒：誰懂我們的痛

新北國中生遭割喉身亡！新北地檢署證實：不排除朝殺人罪偵辦

▲新北市某高中附屬國中，發生15歲楊姓男同學，遭郭姓男學生揮舞彈簧刀、刺傷頸脖與胸口，傷重送醫不治，新北地檢不排除朝殺人罪偵辦。（圖／NOWnews資料照）
▲新北市某高中附屬國中，發生15歲楊姓男同學，遭郭姓男學生揮舞彈簧刀、刺傷頸脖與胸口，傷重送醫不治，新北地檢不排除朝殺人罪偵辦。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

新北市某高中附屬國中，本月25日發生15歲楊姓男同學，遭郭姓男學生揮舞彈簧刀，刺傷頸脖與胸口，大量失血送醫搶救，醫院雖緊急裝葉克膜救治，但楊男仍因傷重於26日晚間宣告不治。而涉事的2名男女學生，原本依殺人未遂等罪嫌移送少年法庭，但因被害人楊男最終傷重死亡，新北地檢署證實已收到通知，將指派檢察官相驗遺體，未來不排除朝殺人罪偵辦。

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據了解，楊姓國中生遭刺傷重送醫，引起社會輿論，起因僅是楊男勸女學生不能無故進入別班教室，女方隨即找來「乾哥」郭姓男學生幫出氣，未料郭男竟掏出一把彈簧刀，朝楊男揮舞並刺傷其頸部與胸口，楊男大量失血失去生命跡象，被送往醫院裝葉克膜搶救恢復心跳，仍因傷重於26日晚間宣告不治。而楊男死亡前，全案本由新北地院少年法庭處理，如今新北檢將視相驗結果，及現場各種跡證，朝殺人罪或傷害致死罪偵辦。

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