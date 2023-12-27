《古惑仔》女星聖誕節狂歡後驚傳過世　47歲黎淑賢輕生陳屍家中

快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

▲李善均陳屍車內，被警方證實身亡。（圖／翻攝自MBC YouTube）
▲李善均陳屍車內，被警方證實身亡。（圖／翻攝自MBC YouTube）

記者羅凌筠／綜合報導

48歲韓星李善均以《寄生上流》的豪宅男主人一角走紅全球，10月捲入吸毒案，與聲色場所的女室長不倫戀因此曝光，今（27）日李善均於首爾某公園被發現身亡，死因成謎，疑似是燒炭輕生。

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李善均涉毒後遭新劇《No Way Out》換角，與老婆田慧振的婚姻陷入危機，2個月內他3度接受警方調查，尿檢跟毛髮檢驗都是陰性，李善均主張遭小三女室長欺騙，以為吸食的是安眠藥，結果女室長給的是毒品。

李善均被女室長一口咬定，在她的首爾住處吸食大麻、氯胺酮（K他命）、甲基苯丙胺（冰毒）等毒品，次數至少5次，不過李善均也反擊，稱去年10月被女室長勒索3.5億韓元（約830萬元新台幣）封口費，並要求警方向女室長測謊證明清白。

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均小檔案

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
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