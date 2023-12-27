升破31元了！台幣可能重演去年底升值行情 專家教戰美元操盤策略
在外資熱錢推升下，2023年封關前，台北股、匯市持續走揚，新台幣兌美元今（27）日早盤更升破31元整數關卡，重返「30字頭」，一度來到30.922元，強升逾1角，也讓不少人相當興奮，是不是該進場撿便宜買美元？對此，外匯專家李其展上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，如果新台幣重演去（2022）年底那一波「升值」行情，當時從31元一路升至29字頭，不排除新台幣這波「升」勢會向30元靠攏，因此，建議不用急著買美元，可以再等等看。
記者顏真真／台北報導
美股主要指數收高，台股今日早盤也同步走高，漲逾百點，突破17800點關卡，續創今年新高。新台幣兌美元也在美元指數走弱、外資熱錢匯入下，升破了31元整數關卡，早盤一度衝上30.922元，強升逾1角， 只是收盤能否站穩「30字頭」，央行態度仍是關鍵。
不過，在新台幣重現「30字頭」後，不少人也蠢蠢欲動，想撿便宜買美元？外匯專家李其展今日上午受訪時表示，看起來新台幣可能重演去年底那波「升值」行情，當時新台幣兌美元從「31字頭」一路升至今年2月2日收盤價29.7元，盤中最高甚至來到29.658元。而新台幣原本上半年應該再繼續升，後來因資金都轉向買美債，導致新台幣升勢受到壓制，如今台股也續創新高，看來新台幣有可能重演去年底那波「升值」行情。
對於央行會不會出手阻升？李其展說，由於再3個交易日2023年股匯市就要封關，可以觀察明、後天央行動向，會不會為滿足企業報價及財報需求，出手壓制一下，只是目前還看不到新台幣有轉折跡象，不排除新台幣續向30元整數關卡挺進，想要撿便宜買美元的人，他建議可以再等等。
※【NOWnews 今日新聞
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