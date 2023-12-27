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爆吳欣盈2016赴中參加統戰活動　李正皓質疑心向共產黨

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈遭爆參加過統戰活動。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.20）
▲民眾黨副總統候選人吳欣盈遭爆參加過統戰活動。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.20）

記者邱新博／台北報導

政治評論員李正皓今（27）日踢爆，民眾黨副總統參選人吳欣盈曾在2016年受邀赴中參與統戰活動「兩岸四地傑出女企業家愛心聯誼交流會」，當時的活動主題為「巾幗心向黨、揚帆新征程」，整場活動統戰意味濃厚，除了有上級長官宣講之外，所有表演的歌曲包含「美麗中國夢」、「一家人」等，都具有強烈統戰意涵；他質疑，一個心向共產黨的人，可以參選台灣的副總統？

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李正皓表示，昨天，他質疑吳欣盈在2010年，曾經接受中國統戰組織全國婦聯會轄下組織中國傑出女企業家協會頒發「中國百名傑出女企業家」獎，針對此事吳欣盈的回覆是「確實曾思考是否要在立法院官網簡歷加入這部分，但她心想，2010年兩岸有對話，文化、經濟上都保持良善溝通。」

李正皓說，確實2010年兩岸的時空環境是有對話空間的，那2016年呢？他踢爆，吳欣盈除了在2010年接受中國統戰組織頒發的傑出女企業家獎狀之外，更在2016年受邀赴中參與統戰活動，「兩岸四地傑出女企業家愛心聯誼交流會。」根據中國統戰組織旗下的活動頁面，吳欣盈曾以台灣代表身分參與由中共黨政高層出席的統戰活動，包括2016年活動主題為「巾幗心向黨、揚帆新征程」。

▲李正皓爆吳欣盈參加統戰活動。（圖／取自李正皓臉書）
▲李正皓爆吳欣盈參加統戰活動。（圖／取自李正皓臉書）
李正皓說明，根據網站資料，此活動頁面清楚註明「黨和國家領導人及部委領導」都出席歷屆大會，參與資格也包括中共黨高層、三八紅旗手獲得者、巾幗建功標兵等多項認證的女性代表；此外，從活動頁面也能看見，整場活動統戰意味濃厚，除了有上級長官宣講之外，所有表演的歌曲包含「美麗中國夢」、「一家人」等，都具有強烈統戰意涵。

「根據吳欣盈的說詞，如果2010年兩岸的關係比較緩和，所以可以接受中國統戰單位的頒獎，那2016年呢？」李正皓說，2014年中國以「十段線」直接將台灣東部外海劃入地圖；共軍2014年派艦挑戰台海中線；2016 年起展開繞島巡航，並以抵近ADIZ界線或切入ADIZ北角等活動來虛化台海中線，也在中國的壓力下台灣內部對於反中情緒逐漸高漲，台灣更在2014年爆發太陽花學運，這次吳欣盈總不能再用「時空背景」不同來解釋吧。

此外，李正皓也詢問，呼籲吳欣盈不要迴避、直球對決：這個統戰活動的主題是巾幗心向黨，很清楚這個黨指的是「共產黨」，一個心向共產黨的人，還能當台灣的副總統候選人嗎？

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