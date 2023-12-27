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為誣告「翁達瑞」案出庭　高虹安爆辛大前年就收到多封匿名檢舉信

▲新竹市長高虹安為了旅美教授陳時奮控告她的誣告案，到台北地院開庭（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）
▲新竹市長高虹安為了旅美教授陳時奮控告她的誣告案，到台北地院開庭（圖／記者陳明中攝，2023.12.27）

記者潘千詩／台北報導

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，去年率先揭露新竹市長高虹安博士論文涉嫌抄襲，被高虹安提告誹謗後獲不起訴，陳為此自訴控告高虹安涉嫌誣告。台北地院今（27）日再開庭，高虹安表示，她之前有邀請辛辛那提大學重新審核她的論文，結果得知原來從前年起辛大就收到多封匿名檢舉信，經內部自主調查，該論文沒有問題，所以她自始自終不認為她的論文有何學術瑕疵，也沒有誣告犯意。

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高虹安辯護律師表示，對於自訴人陳時奮在歷次書狀中所指摘高虹安的告訴範圍，屬於不當擴大，我們主張應限於不起訴，誣告應屬於直接故意，但高虹安自始自終認為她的論文無違反學術倫理瑕疵，所以不可能有誣告故意。

高虹安也解釋，當時她有email給辛辛那提大學，邀請辛大review她的論文，結果得知，辛大自前年起就收到多封匿名檢舉信，所以有過內部自主調查，調查結果是沒有問題的，她為求慎重，有要求辛大給予正式回函。

高虹安指出，她在資策會任職期間的研究計畫，其中一個附件她確實有引用在辛大的論文中，因資策會鼓勵如有跟其他學術機構有聯合發表的狀況，KPI有助於升遷；而該份期刊論文，自己是第一作者，網路上搜不到，沒有正式文獻，要把沒有發表的文獻加註是不行的，所以對於自訴人誇大在臉書說她被教授除名，她無法接受，也不覺得有誣告犯意。

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