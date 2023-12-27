NBA／老鷹戰績持續不振恐決定重建！名記：湖人潛在目標為Murray
日前傳出洛杉磯湖人對追求芝加哥公牛Zach Lavine與DeMar DeRozan感興趣，但在今（27日）《The Athletic》記者Shams Charania透露，「湖人對於交易亞特蘭大老鷹Dejounte Murray十分感興趣，將他視為潛在交易目標。」
記者張志宇/綜合報導
記者Shams Charania在作客《Run it Back》節目中透露，「湖人已經將目標轉向交易來Dejounte Murray，若有球隊要與湖人做交易，Austin Reaves、八村塁將成為搶手貨，也勢必會放進包裹中，但目前湖人還未表達出任何意願，願意將Reaves給交易。」
Dejounte Murray是在2022年夏天透過交易從聖安東尼奧來到老鷹，隨後便簽下一份4年1.2億美元的延長合約，而這份合約也將在下賽期正式生效。
雖Dejounte Murray本季場均能貢獻20.3分、5.4助攻，但老鷹本季狀態依舊低迷，目前繳出12勝17敗、排名東區第11的戰績，這也讓管理層開始探討Murray與Trae Young的組合是否合適，目前除了傳出湖人有興趣交易，紐約尼克也是潛在下家之一。
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