全台樂園跨年煙火秀！劍湖山、六福村、麗寶、義大門票活動一次看

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2024瘋跨年，劍湖山世界擁有全台唯一「摩天輪炫渦煙火」，結合多種變色煙火及施放節奏，展現出幸福摩天輪的百變樣貌。並首度展示國際大型運動賽事開閉幕式才能看到的「愛心字幕煙火」、「彩虹橋煙火」，以超吸睛煙火特效呼應「愛遊世界」主題。
還依照劍湖山世界地形獨家打造，千米環山「電光花火饗宴」，以長達一公里的環場多層次煙火與光束燈照亮樂園夜空；搭配「400架無人機」燈光秀環遊世界趣等。
2024年「愛遊世界」摩天輪煙火秀跨年晚會由主持人蔡昌憲、DJ童童，搭配采子、徐暐翔、KIRE、Yappy、Miusa、未來少女－紫月光等卡斯輪番上陣。今年跨年則有煙火三部曲，12月29日有高空花火秀、12月30日還有沙灘花火秀等表演，12月31日則有最精彩的跨年大秀「888秒」高科技共演「愛遊世界」！
劍湖山世界「2024跨年連假現場購票」票價一覽，開園時間為10:00全日暢玩699元，午後13:00起優惠票499元，跨年夜間20:00起優惠票399元。2023年12月30日(六)至2024年1月1日(一)，20:00起399元優惠僅2023年12月31日(日)當日於劍湖山世界主題樂園現場販售；另有當日壽星1元、當月壽星399元優惠，恕不得與其他優惠併用，團體、遊覽車亦不適用。
📌六福村主題遊樂園：元旦「猛獸趣味路跑」與獅子、老虎一起跑跑
六福村主題遊樂園竟然在2024年元旦1月1日，推出與獅子、老虎一起跑跑的「猛獸趣味路跑」，除了從非洲部落的水牛與駿馬區、一路跑進動物園猛獸區，享受被獅子、老虎「虎視眈眈」的過程，還可一同享用歐嗨喲早餐，並有猛獸證書照拍攝，再享受早鳥遊樂園。即日起官網開放購買，每人報名費1100元。
同時間2023童話耶誕主題《希望果實》活動，將持續至2024年1月2日，六福村最划算的現場購票優惠，則可響應變裝活動獲得499元門票優惠，即日起至2024年1月1日，凡任一變裝成以下角色，就能於六福村現場購票享499元門票優惠。耶誕老人（需全身著耶誕老人衣、褲、帽、鬍子），小精靈（需全身著服裝及精靈耳，可出示所裝扮精靈圖供現場比對確認），耶誕樹（需全身著耶誕樹服裝、褲、帽），雪人（需全身著雪人服、褲、帽），麋鹿（需全身著耶誕麋鹿衣、褲、帽）；本專案不適用於中型巴士以上團體，亦不得與其他優惠方案併用。
📌麗寶樂園：「和平。祈福」主題煙火秀！登上摩天輪迎接新年第一道曙光
麗寶樂園今年一樣有跨年演唱會，由焦凡凡、小龜楊程鈞主持，聚集八三夭831、宇宙人、陳芳語Kimberley、Ozone、FEniX、芒果醬、阿跨面、未來少女－日光之橙等多組藝人輪番熱唱，一起迎接300秒「和平。祈福」主題跨年煙火秀，以270度環狀煙火搭配摩天輪燈光秀。
而在2024年元旦還打造「天空之夢」摩天輪尋光之旅活動，民眾能夠登上全台最高海拔觀日摩天輪車廂，搭配星巴克早餐、變身玩偶、現場拍立得紀念照，即日起至12月30日還可購買一般優惠749元，最後完售倒數。
📌義大世界：999秒大型煙火秀！免費接駁服務
義大世界2024「紫耀義大 義享歡樂」跨年煙火秀，將祭出999秒全台最長的煙火施放，主打「魔幻、浪漫、希望、感動」4個表演篇章，除了有超廣角遼闊的「巨型飛字煙火」，呈現超過百米大面寬的驚人視覺效果。還有獨家「展翅煙火」、「幻象變色煙火」、「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等主題式璀璨煙火絢麗演出。
跨年當天下午16:30至20:00，則將舉辦「義大跨年星光趴」，包括歌手符瓊音、卓義峯、盧學叡等人將熱力開唱 。為完整疏運人潮，義大世界特別規劃交通疏運指南，除了周邊道路實施三階段交通管制，還有免費接駁服務，散場則加開義大客運前往高鐵左營站，方便民眾轉乘。