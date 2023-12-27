南部最強景點不是安平了！遊客改玩「新霸主」　前10月擠676萬人

全台樂園跨年煙火秀！劍湖山、六福村、麗寶、義大門票活動一次看

▲2024年全台4大樂園跨年！劍湖山「摩天輪炫渦煙火」，六福村元旦「猛獸趣味路跑」，麗寶樂園「和平。祈福」主題煙火秀後登摩天輪迎接新年第一道曙光，義大世界跨年夜999秒大型煙火秀。（圖／義大世界提供）
▲2024年全台4大樂園跨年！劍湖山「摩天輪炫渦煙火」，六福村元旦「猛獸趣味路跑」，麗寶樂園「和平。祈福」主題煙火秀後登摩天輪迎接新年第一道曙光，義大世界跨年夜999秒大型煙火秀。（圖／義大世界提供）

記者蕭涵云/綜合報導

即將迎接2024年，《NOWnews今日新聞》幫大家整理全台4大樂園跨年！劍湖山世界打造全台唯一「摩天輪炫渦煙火」，六福村主題遊樂園元旦舉辦「猛獸趣味路跑」與獅子、老虎一起跑跑，麗寶樂園祭出「和平。祈福」主題煙火秀後、還能登上摩天輪迎接新年第一道曙光，義大世界跨年夜則規劃施放999秒大型煙火秀及免費接駁服務。

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📌劍湖山世界：全台唯一「摩天輪炫渦煙火」！摩天輪迎接新年第一道曙光
2024瘋跨年，劍湖山世界擁有全台唯一「摩天輪炫渦煙火」，結合多種變色煙火及施放節奏，展現出幸福摩天輪的百變樣貌。並首度展示國際大型運動賽事開閉幕式才能看到的「愛心字幕煙火」、「彩虹橋煙火」，以超吸睛煙火特效呼應「愛遊世界」主題。

還依照劍湖山世界地形獨家打造，千米環山「電光花火饗宴」，以長達一公里的環場多層次煙火與光束燈照亮樂園夜空；搭配「400架無人機」燈光秀環遊世界趣等。

▲劍湖山跨年活動將帶來全台唯一的摩天輪主體煙火秀與高科技燈光展演。（圖／Klook提供）
▲劍湖山世界全台唯一「摩天輪炫渦煙火」。（圖／Klook提供）
2024年「愛遊世界」摩天輪煙火秀跨年晚會由主持人蔡昌憲、DJ童童，搭配采子、徐暐翔、KIRE、Yappy、Miusa、未來少女－紫月光等卡斯輪番上陣。今年跨年則有煙火三部曲，12月29日有高空花火秀、12月30日還有沙灘花火秀等表演，12月31日則有最精彩的跨年大秀「888秒」高科技共演「愛遊世界」！

劍湖山世界「2024跨年連假現場購票」票價一覽，開園時間為10:00全日暢玩699元，午後13:00起優惠票499元，跨年夜間20:00起優惠票399元。2023年12月30日(六)至2024年1月1日(一)，20:00起399元優惠僅2023年12月31日(日)當日於劍湖山世界主題樂園現場販售；另有當日壽星1元、當月壽星399元優惠，恕不得與其他優惠併用，團體、遊覽車亦不適用。

▲搭配悠遊國旅補助，觀光樂園三折，各大樂園也陸續加碼推出優惠。（圖／翻攝自劍湖山世界臉書）
▲劍湖山世界2024年搭摩天輪迎接新年第一道曙光。（圖／翻攝自劍湖山世界臉書）
📌六福村主題遊樂園：元旦「猛獸趣味路跑」與獅子、老虎一起跑跑
六福村主題遊樂園竟然在2024年元旦1月1日，推出與獅子、老虎一起跑跑的「猛獸趣味路跑」，除了從非洲部落的水牛與駿馬區、一路跑進動物園猛獸區，享受被獅子、老虎「虎視眈眈」的過程，還可一同享用歐嗨喲早餐，並有猛獸證書照拍攝，再享受早鳥遊樂園。即日起官網開放購買，每人報名費1100元。

同時間2023童話耶誕主題《希望果實》活動，將持續至2024年1月2日，六福村最划算的現場購票優惠，則可響應變裝活動獲得499元門票優惠，即日起至2024年1月1日，凡任一變裝成以下角色，就能於六福村現場購票享499元門票優惠。耶誕老人（需全身著耶誕老人衣、褲、帽、鬍子），小精靈（需全身著服裝及精靈耳，可出示所裝扮精靈圖供現場比對確認），耶誕樹（需全身著耶誕樹服裝、褲、帽），雪人（需全身著雪人服、褲、帽），麋鹿（需全身著耶誕麋鹿衣、褲、帽）；本專案不適用於中型巴士以上團體，亦不得與其他優惠方案併用。

▲麗寶樂園主打「和平。祈福」主題煙火秀。（圖／翻攝自麗寶樂園FB）
▲麗寶樂園主打「和平。祈福」主題煙火秀。（圖／翻攝自麗寶樂園FB）
📌麗寶樂園：「和平。祈福」主題煙火秀！登上摩天輪迎接新年第一道曙光
麗寶樂園今年一樣有跨年演唱會，由焦凡凡、小龜楊程鈞主持，聚集八三夭831、宇宙人、陳芳語Kimberley、Ozone、FEniX、芒果醬、阿跨面、未來少女－日光之橙等多組藝人輪番熱唱，一起迎接300秒「和平。祈福」主題跨年煙火秀，以270度環狀煙火搭配摩天輪燈光秀。

而在2024年元旦還打造「天空之夢」摩天輪尋光之旅活動，民眾能夠登上全台最高海拔觀日摩天輪車廂，搭配星巴克早餐、變身玩偶、現場拍立得紀念照，即日起至12月30日還可購買一般優惠749元，最後完售倒數。

▲義守大學六大觀賞點，綜合教學大樓前平台每年最受歡迎。（圖／義大世界提供）
▲義大世界將施放999秒大型煙火秀。（圖／義大世界提供）
📌義大世界：999秒大型煙火秀！免費接駁服務
義大世界2024「紫耀義大 義享歡樂」跨年煙火秀，將祭出999秒全台最長的煙火施放，主打「魔幻、浪漫、希望、感動」4個表演篇章，除了有超廣角遼闊的「巨型飛字煙火」，呈現超過百米大面寬的驚人視覺效果。還有獨家「展翅煙火」、「幻象變色煙火」、「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等主題式璀璨煙火絢麗演出。

跨年當天下午16:30至20:00，則將舉辦「義大跨年星光趴」，包括歌手符瓊音、卓義峯、盧學叡等人將熱力開唱 。為完整疏運人潮，義大世界特別規劃交通疏運指南，除了周邊道路實施三階段交通管制，還有免費接駁服務，散場則加開義大客運前往高鐵左營站，方便民眾轉乘。

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