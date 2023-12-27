2024元旦看日出！一文秒懂「日出、曙光差在哪」：不懂白追了
每年跨年夜結束後，許多熱血民眾總會到高山、東台灣追新年第一道曙光和日出，不過在熱血追日前要了解，「曙光」和「日出」兩者是不同的東西，曙光分「民用曙光」、「航海曙光」、「天文曙光」3種，而日出、日沒的時間點則會因地點、高度而有所差異，且這些差異還有一定的規律性。
記者張志浩／綜合報導
台北市立天文館指出，曙光是日出前先暖場的角色，一般民眾在觀賞的稱為「民用曙光」，指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻；「航海曙光」則是太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻；「天文曙光」則是太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。而日出，就是太陽從地平面冒出的時刻。
台北市立天文館說明，日出及曙光出現的時間，主要受該地點的經緯度而有所差異，此外，地理高度也略有影響，以台灣來說，海拔100公尺處所看到的日出時間比平地早了大約1分半鐘，1000公尺則提早約6分半鐘，若是4000公尺的高山則足足提早11分半鐘。而在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，每向南1公里則大約提早1.1秒。
而中央氣象署也統整出全台由北到南各大景點，2024年的日出確切時間，元旦當天，台灣本島最早日出，在屏東恆春的龍坑，時間為早上6點35分02秒，離島最早日出在臺東蘭嶼，時間為早上6點32分32秒，東台灣各地「民用曙光」，則普遍落在6點11分至6點12分出現。