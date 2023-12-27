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李善均車內身亡！是老婆田慧振報案：老公留下遺書　最後身影曝光

▲田慧振打電話報案老公留下遺書，最終證實李善均身亡。（圖／NOWnews資料照）
▲田慧振打電話報案老公留下遺書，最終證實李善均身亡。（圖／NOWnews資料照）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均10月底爆出吸毒，接連扯出外遇、跟小三一起呼麻，形象大受影響，他曾三度出面接受調查，最近一次為23日現身警局，才過4天，今（27）日傳出車內斷氣身亡，還是妻子田慧振打電話報案。

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▲李善均三度被傳喚說明吸毒案。（圖／翻攝自MBC YouTube）
▲李善均23日三度被傳喚說明吸毒案，這也是他最後一次公開亮相。（圖／翻攝自MBC YouTube）
韓媒報導李善均死亡，地點有的在車內、有的則是在公園，消息亂七八糟，警方最終於10點12分接到報案電話，內容為「丈夫留下了遺書離開家」，警察最後在公園附近的車輛內發現一名40多歲男子，當下他已沒有意識，身分證實為李善均死亡，享年48歲。

李善均最後一次公開露面的身影，為23日在仁川警察廳接受毒品調查，當時經過19小時的審問，他才離開警局時，並強調自己都據實以報，「我和威脅犯的陳述，希望警方可以好好判斷可信度」，但面對吸毒與否，他依舊沒正面回應，表示：「已經全部誠實回答了。」

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均小檔案

生日：1975/3/2（享年48歲）

學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業

家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子

出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》

代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》

電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》


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