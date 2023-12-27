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身分證秀出來！對中「1、6、8」任2碼　三點蟹、東石大蛤全吃到飽

▲馬辣集團1月升級優惠方案出爐，只要2成人以上同行，其中一人持有身分證/健保卡/護照號碼含「168」任2碼，享有升級優惠，像是到涮樂和牛鍋物 食べ放題選擇指定的方案，享三點蟹吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團1月升級優惠方案出爐，只要2成人以上同行，其中一人持有身分證/健保卡/護照號碼含「168」任2碼，享有升級優惠，像是到涮樂和牛鍋物 食べ放題選擇指定的方案，享三點蟹吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

看準元旦連假和新年聚餐商機，馬辣集團續推出明年1月的升級活動，只要身分證／健保卡／護照號碼含有「1、6、8」任2碼，在旗下品牌用餐就享有不同優惠，像是涮樂和牛鍋物可享三點蟹無限吃，哞哞屋和牛燒肉加送雲林北港烏魚子吃到飽。

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馬辣集團明年1月升級活動自1月1日起至1月31日止，2成人以上同行，只要其中一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「168」任2碼（可重複，例如11、66），提前至少一日預訂位置並主動告知參加升級活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

▲身分證／健保卡／護照號碼含有「1、6、8」任2碼，1月到馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲身分證／健保卡／護照號碼含有「1、6、8」任2碼，1月到馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
📍涮樂和牛鍋物 食べ放題：選擇「極上和牛放題」方案可享三點蟹每位成人1隻。若是選擇「極上三和牛放題」、「世界四大和牛放題」方案，則可享三點蟹吃到飽。

▲身分證/健保卡/護照號碼含「168」任2碼，到涮樂和牛鍋物 食べ放題選擇「極上三和牛放題」、「世界四大和牛放題」方案，享三點蟹吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲身分證/健保卡/護照號碼含「168」任2碼，到涮樂和牛鍋物 食べ放題選擇「極上三和牛放題」、「世界四大和牛放題」方案，享三點蟹吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
📍熊一頂級燒肉：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

📍哞哞屋和牛燒肉：選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

▲身分證/健保卡/護照號碼含「168」對中任2碼，到哞哞屋和牛燒肉選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，還贈限量「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶。（圖／馬辣集團提供）
▲身分證/健保卡/護照號碼含「168」對中任2碼，到哞哞屋和牛燒肉選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，還贈限量「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶。（圖／馬辣集團提供）
📍夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

📍狗一下居酒食堂：單點方案全桌單點消費滿1000元，即贈「香烤鮭魚肚」1份（價值200元），可累贈。

▲身分證／健保卡／護照號碼含有「1、6、8」任2碼，到狗一下居酒食堂選擇單點方案，全桌單點消費滿1000元，贈「香烤鮭魚肚」1份。（圖／馬辣集團提供）
▲身分證／健保卡／護照號碼含有「1、6、8」任2碼，到狗一下居酒食堂選擇單點方案，全桌單點消費滿1000元，贈「香烤鮭魚肚」1份。（圖／馬辣集團提供）
另外，人氣泰式海鮮自助料理餐廳「泰市場」已於日前暫停營業，晶華酒店集團今日公布明年1月4日至2月29日，泰市場團隊將帶著泰式經典料理與招牌菜色、限期快閃台北晶華酒店一樓栢麗廳，等於在此期間，消費者可以僅一個價格就享用到兩間餐廳的菜色。另外，3月1日起，泰市場更選定大直英迪格酒店四樓為全新營業據點，帶著全面升級的海鮮食材、更加精進的廚藝與多元的服務，正式回歸。

▲2024年1月4日至2月29日，泰市場的餐飲團隊將於台北晶華酒店一樓柏麗廳限期快閃。（圖／台北晶華酒店提供）
▲2024年1月4日至2月29日，泰市場的餐飲團隊將於台北晶華酒店一樓柏麗廳限期快閃。（圖／台北晶華酒店提供）
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