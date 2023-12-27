李善均車內輕生享年48歲！被爆吸毒又遭揭婚外情　懶人包一次看

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10月22日根據韓媒《Channel A News》報導，警方之所以找上李善均，其實是透過他與毒品前科犯的帳戶、通聯紀錄，循線調查發現他遭到威脅：「我要爆料李善均吸毒！」因而匯給前科犯3.5億韓元（約新台幣近900萬元）封口費，整起事件才會被揭開。
10月26日李善均再被韓媒揭露猛料，李善均不僅吸毒，還外遇供毒給他的29歲女室長，她常在李善均的酒裡下冰毒，2人發生數10次性關係，女室長之後就以此為由，勒索李善均3.5億韓元（約台幣900萬元）封口費。
李善均爆出吸毒後，10月28日首度現身警局，李善均在鏡頭前深表歉意，且越說越難過，表示還是要向最重要的人、相信他的人以及家人說聲對不起。過程僅1小時他就離開警局，並透露交出了手機，記者追問是否承認嫌疑？被女室長威脅3.5億、跟對方的關係等，他依然以「對不起」、「會誠實接受調查」回應。李善均的簡易試劑試毒結果隔日出爐，證實為「陰性」，不過該初步檢查只能針對5到10天內有吸毒者，無法驗出長期吸毒者。
11月3日仁川警察廳公開李善均驗毒初步結果，經過精密檢驗後，顯示李善均送檢的100根頭髮並未驗出毒品反應，頭髮成長速度為每月1公分，採樣頭髮長度約8到10公分，且鑑定結果都呈現陰性，意味他8到10個月沒有碰毒品。隔日他二度到案說明，再被拔腳毛驗毒，一樣顯示陰性。
李善均在先前的調查辯稱，A女欺騙他給予毒品，「我不知道這是毒品」，不過A女依然咬定李善均在她首爾住處吸食大麻、氯胺酮（K他命）、甲基苯丙胺（冰毒）等毒品，次數至少5次。12月23日，李善均三度現身警局配合調查，沒想到今就傳出他疑似在車內燒炭輕生，享年48歲。
李善均
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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