名家論壇》吳崑玉／2024只有棄沒有保　本盤一票不能少

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會造成這種罕見形態的原因，在於以往20~40趴，不在藍綠本盤之內的中間游離選民，那些從2014到2020衝垮國民黨的年輕票，在過去四年中，很大一部份被柯P吸走、框檯、固化。對於敵我攻防或民調上下，多半是「信者恆信，不信者恆不信」，或自我解釋，寬恕自家人的錯誤。尤其半年多來，滿地民調，大家也不知道該信那一個?於是乾脆選個讓自己心情比較好的來信，民調機構的公信力已降到與夜市叫賣無異，因此也無法操作棄保。柯P的群眾，本就對藍綠不滿，所以即使總統大位「毋望再舉」，也頂多不去投票。但為了加多民眾黨的立委席次，即使不想投總統，最後為了政黨票，還是會出門投票。所以，柯P的盤不會崩。就算崩了也不會流向藍綠，而是轉為不投票。
但回到爭議本身，賴副老家是歷史問題，侯爺包租是社會觀感問題，柯P的土地卻是結實的法律問題加觀感問題。在未來半個月中，藍綠雙方的爭議只能用吵的，很難再有新事證提供繼續延燒的柴火，但柯P的700坪土地只要繼續挖，就會不停的出現新事證與新爭點，只看有沒有人要開打而已。舉例來說，挖出成小山的土石，人們雖不能靠近拍照，但還是可以用無人機拍啊!現在消費型大疆機的高清鏡頭，已可以在離地100米，拍到報紙上的標題。只要有人去告，檢調便可介入，新竹市政府怎麼認定護航都沒有用。這會使得已經動用家人情感護航，打到無力可施的藍綠雙方，都只能朝向柯P一方放火，因為只有柯P家有柴火。打與不打，只是選舉策略問題，而不是能不能打的問題。
同時，這種瞄準個人人設攻擊的「人格選戰」，很容易讓選民感到噁心，因此不投票的比例會升高。當社會普遍有不想投票的氛圍，選情一片冰冷，個別陣營就得想出讓自家本盤支持者出來投票的理由，那還必須是一個足夠強大，與每個人相關的理由。藍營訴求「戰爭與和平」，綠營勢必走回「抗中保台」，或「自由與奴役」的路線，戰局重回統獨大戰，藍綠對決。那白營呢?「拋開藍綠，反貪滅腐」嗎?自己在炒地皮，這話就算說得出口，又有幾人會信?最後這半個月，決勝負的反而是這種以動員本盤為主的「投票理由」、「催票口號」，和大場面造勢活動營造出來的氣勢。直到現在為止，這種熱情似乎還沒有催出來，據說1/12~13的高鐵票還空得很，不論藍、白、綠，似乎都沒有催出2020那種年輕人大規模返鄉投票的熱情，這對藍綠都有點遺憾，但對白營卻很傷。
再看細一點，藍綠造勢場的氛圍，都遠遜於2020。藍營整合了韓粉、地方派系，但場子的熱度不能與2020年韓國瑜場子相比，那時台下人都是站著揮國旗的，現在都是坐著的。綠營則更冷，因為人們願意為保衛台灣而戰，卻不會為了保護一個人而戰。白營的虛帳比實際人數多，但已比眾家酸白營沒人的數字多很多，端看柯P能否在選前之夜，叫出更多白營群眾填滿凱道?如果滿到比侯爺的場子還多人，那就有可能倒掉國民黨的盤；如果填不滿，也頂多是自保續命而已；如果稀稀落落，那投票狀況便應該會讓人掉眼淚了。
換句話說，其實各方也不必再想什麼棄保問題，更不必顧忌太多，不敢打誰轟誰了?在一個三方比拼死鐵盤的狀況下，打出本盤支持者熱情，提出一定要去投自己一票的催票理由，遠比操作棄保，或引誘中間選民重要。不論是想回歸理性科學務實，還是重新營造快樂希望，或是降低仇恨值，現在都已經太晚了。這場選戰打到現在，已經只剩仇恨動員得以運作，選民們也只能選一個不那麼恨，沒什麼仇的陣營來投票，這是一種消去法的選擇法，很悲哀，卻很實際。
這其實是一種很無奈的狀況。各陣營打了大半年，還是回去靠本盤動員，實在不知道打這大半年打得有何意義?但選戰一如真實的戰爭，問題關鍵永遠不是你想不想打?而是你打不打得動?雙方都打不動，打到各方都筋疲力盡，那也就只能談和。所以，什麼「戰爭與和平的選擇」?那是句屁話。和平只是戰爭各方打不動之後的結果，國內選戰如此，世局亦是如此，結案。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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