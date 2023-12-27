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名家論壇》吳崑玉／2024只有棄沒有保　本盤一票不能少

▲2024總統大選即將進入九局下半，待總統、副總統辯論完，各方再無交鋒機會，於是各方心機、殺招盡出。（合成圖／資料照片、北市府）
▲2024總統大選即將進入九局下半，待總統、副總統辯論完，各方再無交鋒機會，於是各方心機、殺招盡出。（合成圖／資料照片、北市府）

文/吳崑玉

2024總統大選即將進入九局下半，待總統、副總統辯論完，各方再無交鋒機會，於是各方心機、殺招盡出。賴副老家爭議暫時止血，但藍營繼續死纏爛打；侯爺凱旋苑爭議也許合法卻不合情理，綠營正在集火猛轟；柯P那塊農地違法使用，還挖出磚塊、水泥、鋼筋，但藍綠廝殺正酣，沒什麼空去修理他，使他得以用補稅、刨土、捐錢這些花招暫時呼攏過去，但犯行明確，炒地皮意圖明顯，已形成既成印象，恐怕難以逃脫。

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說實話，藍綠白各方的攻防，現在都是在鞏固自家本盤，卻難以感動游離選民，更不用說挖來對手的票。正如日前名家單厚之所言，這次的三角督形勢完全不同於過去，根本沒有選票流動。也就是說，以往「棄X保X」，選票是會在不同組候選人間流動的，通常會從無望小三流向大老二，以求扳倒第一名。但這次，選票結構已成三足鼎立，各自回到本盤，藍營期待的柯P崩盤也沒有發生。所以死纏爛打了半天，下降的民調頂多流向「未決定」，也就是轉成觀望或「不投票」，只有「棄」而沒有「保」。雖說未決定的那12-15趴游離票，上百萬票流向足以左右選局。但至今沒有明顯的流向，反而大致依已決定的選票結構分佈。這種分配型態的意思是:未決定票只會加強原本的藍綠白分配結構，除非發生重大事件足以左右選票流向，否則藍綠白陣營支持者有沒有出來投票?才是決定最後選局的關鍵。

會造成這種罕見形態的原因，在於以往20~40趴，不在藍綠本盤之內的中間游離選民，那些從2014到2020衝垮國民黨的年輕票，在過去四年中，很大一部份被柯P吸走、框檯、固化。對於敵我攻防或民調上下，多半是「信者恆信，不信者恆不信」，或自我解釋，寬恕自家人的錯誤。尤其半年多來，滿地民調，大家也不知道該信那一個?於是乾脆選個讓自己心情比較好的來信，民調機構的公信力已降到與夜市叫賣無異，因此也無法操作棄保。柯P的群眾，本就對藍綠不滿，所以即使總統大位「毋望再舉」，也頂多不去投票。但為了加多民眾黨的立委席次，即使不想投總統，最後為了政黨票，還是會出門投票。所以，柯P的盤不會崩。就算崩了也不會流向藍綠，而是轉為不投票。

但回到爭議本身，賴副老家是歷史問題，侯爺包租是社會觀感問題，柯P的土地卻是結實的法律問題加觀感問題。在未來半個月中，藍綠雙方的爭議只能用吵的，很難再有新事證提供繼續延燒的柴火，但柯P的700坪土地只要繼續挖，就會不停的出現新事證與新爭點，只看有沒有人要開打而已。舉例來說，挖出成小山的土石，人們雖不能靠近拍照，但還是可以用無人機拍啊!現在消費型大疆機的高清鏡頭，已可以在離地100米，拍到報紙上的標題。只要有人去告，檢調便可介入，新竹市政府怎麼認定護航都沒有用。這會使得已經動用家人情感護航，打到無力可施的藍綠雙方，都只能朝向柯P一方放火，因為只有柯P家有柴火。打與不打，只是選舉策略問題，而不是能不能打的問題。

同時，這種瞄準個人人設攻擊的「人格選戰」，很容易讓選民感到噁心，因此不投票的比例會升高。當社會普遍有不想投票的氛圍，選情一片冰冷，個別陣營就得想出讓自家本盤支持者出來投票的理由，那還必須是一個足夠強大，與每個人相關的理由。藍營訴求「戰爭與和平」，綠營勢必走回「抗中保台」，或「自由與奴役」的路線，戰局重回統獨大戰，藍綠對決。那白營呢?「拋開藍綠，反貪滅腐」嗎?自己在炒地皮，這話就算說得出口，又有幾人會信?最後這半個月，決勝負的反而是這種以動員本盤為主的「投票理由」、「催票口號」，和大場面造勢活動營造出來的氣勢。直到現在為止，這種熱情似乎還沒有催出來，據說1/12~13的高鐵票還空得很，不論藍、白、綠，似乎都沒有催出2020那種年輕人大規模返鄉投票的熱情，這對藍綠都有點遺憾，但對白營卻很傷。

再看細一點，藍綠造勢場的氛圍，都遠遜於2020。藍營整合了韓粉、地方派系，但場子的熱度不能與2020年韓國瑜場子相比，那時台下人都是站著揮國旗的，現在都是坐著的。綠營則更冷，因為人們願意為保衛台灣而戰，卻不會為了保護一個人而戰。白營的虛帳比實際人數多，但已比眾家酸白營沒人的數字多很多，端看柯P能否在選前之夜，叫出更多白營群眾填滿凱道?如果滿到比侯爺的場子還多人，那就有可能倒掉國民黨的盤；如果填不滿，也頂多是自保續命而已；如果稀稀落落，那投票狀況便應該會讓人掉眼淚了。

換句話說，其實各方也不必再想什麼棄保問題，更不必顧忌太多，不敢打誰轟誰了?在一個三方比拼死鐵盤的狀況下，打出本盤支持者熱情，提出一定要去投自己一票的催票理由，遠比操作棄保，或引誘中間選民重要。不論是想回歸理性科學務實，還是重新營造快樂希望，或是降低仇恨值，現在都已經太晚了。這場選戰打到現在，已經只剩仇恨動員得以運作，選民們也只能選一個不那麼恨，沒什麼仇的陣營來投票，這是一種消去法的選擇法，很悲哀，卻很實際。

這其實是一種很無奈的狀況。各陣營打了大半年，還是回去靠本盤動員，實在不知道打這大半年打得有何意義?但選戰一如真實的戰爭，問題關鍵永遠不是你想不想打?而是你打不打得動?雙方都打不動，打到各方都筋疲力盡，那也就只能談和。所以，什麼「戰爭與和平的選擇」?那是句屁話。和平只是戰爭各方打不動之後的結果，國內選戰如此，世局亦是如此，結案。




●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

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