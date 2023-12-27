李亦伸專欄／聖誕戰後體檢　湖人、太陽、勇士低檔徘徊、何去何從

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我不認為勇士需要改變，因為勇士打出四名年輕球員可以加入主要輪換。
206公分菜鳥中鋒Trayce Jackson-Davis用搭檔206公分先發中鋒Kevon Looney、208公分替補大前鋒Dario Saric，非常完美，這是勇士近10年來最出色內線組合。
小前鋒Jonathan Kuminga、得分後衛Moses Moody，先發、替補兩相宜，兩人逐漸在輪換中得到教練信任和重用，也都能不斷打出驚喜和出色防守。
193公分菜鳥後衛Brandin Podziemski在Draymond Green無限期禁賽期間先發，打出自信和效率，他是一名雙能衛，能控、會切還能投，創造力十足，可以扮演3D、射手、場上第二控球角色，豐富勇士後場深度和輪換。
太陽需要改變，湖人也需要改變，否則今年都沒有機會爭冠。
昨天靈機一動，意外發現湖人跟太陽應該要交易，各取所需，做出改變。我的想法是：太陽送出Bradley Beal，換湖人D'Angelo Russell+八村壘+相關配套，薪資對等可以喬，交易主體只要對雙方現在、未來都有十足改變和戰力提升，根上雙贏。
對太陽來說，留著Bradley Beal意義不大，太陽三巨頭即使健康合體，我也不認為太陽能打出完整團隊和默契，太陽一沒正牌控球，二沒陣容深度，三團隊組合都有問題，跟湖人交易賭一把。
D'Angelo Russell至少是一名場均15分、6助攻正牌控球，他在Devin Booker和Kevin Durant身旁，會比現在在湖人角色、定位更好用、更有發揮空間。另外八村壘可以做為太陽鋒線第一替補，用他來搭KD，太陽小球也很有競爭力，速度、得分、空手接應、內線協防對位，八村壘都是太陽最需要最佳第六人。
對湖人而言，只要Bradley Beal能健康出賽，送走D'Angelo Russell+八村壘，絕對值得。
湖人現在就是缺穩定外線，在「老詹」LeBron James之外，缺另一個穩定單打得分點。Bradley Beal不是控球，但湖人並不需要他控球，湖人第一控球點是老詹，第二持球是Austin Reaves，Beal只要專注扮演球隊第一或第二得分點，把外線投進，在老詹受困或手感不好時，負責更多單打、進攻，同時為內線「AD」Anthony Davis有效牽制和傳球，湖人就能再度升級變身。
任何一筆交易基本要都要各有所獲，做出改變，尤其是扭轉現況、劣勢，創造未來機會，湖人和太陽交易，湖人條件可能差一點，但有主控、有鋒線，太陽可以補上至少兩名先發等級主力，厚實陣容深度，先發、替補會更完美，雙贏是最重要交易基礎。
這裡頭最關鍵、最有爭議的就是D'Angelo Russell。
在老詹和AD身旁，D'Angelo Russell很難有球權、角色和自由發揮空間，因為老詹會掌握湖人節奏和更多球權，AD在內線、擋拆也有更多戰術角色。但在Devin Booker和Kevin Durant兩名出色單打和進攻得分球星身旁，D'Angelo Russell角色大不同，他可以保有更多控球角色和戰術球權，KD和Booker超凡進攻牽制力也能為Russell創造出手空間。
D'Angelo Russell離開湖人去太陽，他會很開心，Bradley Beal送到湖人，相信他也會很滿意。八村壘沒差，他在任何球隊都是先發、替補兩相宜高效球員，太陽會需要他的全能鋒線角色和能力。
湖人、太陽都需要當機立斷，做出改變，雙方交易各取所需，非常刺激。