AI將徹底改變全球經濟 矽谷創投大咖：25年內將有巨大通縮
由OpenAI公司所推出的生成式人工智慧（AI）機器人ChatGPT之後，全球隨即掀起了AI熱潮，不少人仰賴AI進行部分工作，使得工作進度突飛猛進。矽谷知名風險投資家柯拉斯（Vinod Khosla）認為，AI將徹底改變人類的工作方式，「未來25年之內將從根本改變全球經濟」。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《商業內幕》報導，億萬富翁、OpenAI早期投資者柯拉斯25日在社群媒體平台寫道，「AI在25年內應該會帶來巨大的通貨緊縮效應。」他進一步表示，「資本應該會在一段時間內變得稀缺，目前國內生產總值（GDP）和經濟的衡量指標將不再那麼重要，但商品和服務應該會相當充足。」他指出，「關鍵問題是，什麼是正確的衡量指標，和正確的問題。」
柯拉斯是OpenAI的早期投資者之一，他成立的創投公司曾在2019年向OpenAI投資了5000萬美元，這也是該創投公司成立15年以來最大的一項投資。
68歲的柯拉斯時常分享AI所帶來的機會和風險。他本月12日時才在《財星》（FORTUNE）所舉辦的論壇上向與會者表示，AI並非這個世界最大的威脅。柯拉斯指出，「末日論者焦點都放錯風險，到目前為止，以規模來排序，更需要擔心的、更高風險的是中國，而不是有感知能力的AI可以殺死我們。」
報導指出，柯拉斯並不是唯一一個預測AI會產生巨大經濟影響力的人，許多產業人士也支持這樣的論點。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年揭曉AI機器人Optimus時就曾預測，如果Optimus可以進行體力勞動，經濟可能會「逼近無限」。馬斯克表示，AI將帶來「富足年代」，「沒有貧困，你可以擁有任何你想要的產品和服務」，馬斯克表示，這將會是「文明從根本的轉變」。