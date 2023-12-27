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10款APP藏木馬病毒快刪掉！專門攻擊網銀　奪取個資、偷光錢財

▲資安公司Zimperium偵測到10個有惡意木馬程式的APP，已針對61個國家、1800個網銀應用程式進行攻擊。（圖／擷取自Pixabay）
▲資安公司Zimperium偵測到10個有惡意木馬程式的APP，已針對61個國家、1800個網銀應用程式進行攻擊。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

資安公司Zimperium發現，安卓木馬病毒愈來愈猖狂，這些木馬程式會繞過雙重驗證的保護，竊取憑證、對話，以及瀏覽紀錄，奪取個資。

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今年偵測到10個有惡意木馬程式的APP，已針對61個國家、1800個網銀應用程式進行攻擊，並造成嚴重威脅。令人擔憂的是，這些銀行木馬不只會盜取銀行憑證和資金甚至已瞄準社群媒體、訊息及個資。

Zimperium甚至發現，這10個新的銀行木馬已衍生出超過2100個「變種」，並偽裝成其他領域的應用程式如工作應用程式、娛樂入口網站、攝影工具、遊戲和教育輔助工具等。

10個必須快點刪除的「銀行木馬軟體」名單：

Nexus
→ 有498個變種提供即時螢幕分享，針對9個國家的39個應用程式進行攻擊。

Godfather
→擁有1171個已知變種，針對57個國家的237個銀行應用程式進行攻擊，主要是支援遠端螢幕共享。

Pixpirate
→有123個已知變種，由ATS（電源自動切換開關）模組驅動，已針對10個銀行應用程式攻擊。

Saderat
→有300個變種的木馬，針對23個國家及地區的8個銀行應用程式攻擊。

Hook
→具有14種已知變種，提供即時螢幕分享支援，針對43個國家的468個應用程序，並以每月7000美元的價格租給網路犯罪分子。

PixBankBot
→有3個已知變種，針對4個銀行應用程式，它配備了用於設備上詐欺的ATS模組。

Xenomorph v3
→具有能夠進行ATS操作的6個變種，針對14個國家及地區的83個銀行應用程式進行攻擊。

Vultur
→具有9個變種的木馬，針對15個國家的122個銀行應用程式進行攻擊。

BrasDex
→針對巴西8個銀行應用程式攻擊

GoatRat
→具有52個已知變種的木馬，由ATS模組驅動，針對6個銀行應用程式進行攻擊。

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