刷卡嗎？5銀限縮7-11、全家合作沒關係　專家教你這樣做賺回饋

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不過，永豐銀行日前已公告，與統一超商合約屆期將滿，自2024年1月1日起，永豐銀行各類支付卡包括信用卡，簽帳金融卡及儲值卡及其代碼化行動信用卡如Apple Pay、Google Pay，將無法於統一超商及其OPEN錢包使用。
新光銀行亦指出，自2024年1月1日起新光銀行信用卡、簽帳金融卡及代碼化行動信用卡如Apple Pay、GooglePay、台灣Pay及OPEN錢包無法於統一超商場域刷卡使用，但仍可使用新光信用卡附有悠遊卡或是一卡通的票證功能支付。
另外，全家其下與玉山銀行、拍富國際共同合資成立的電子支付工具「全盈+PAY」將有異動，根據全盈支付+PAY的公告指出，自今年12月29日起，全盈+PAY綁定滙豐銀行信用卡中止全家便利商店支付服務，可改用指定信用卡進行交易，其餘全盈+PAY使用通路，如屈臣氏、棉花田等皆不受影響，仍可正常使用。
雖然有5家銀行限縮與2大超商龍頭的刷卡合作，但還是可利用其他銀行信用卡消費付款，尤其若使用超商有配合的銀行信用卡及綁定配合回饋的行動支付，還有3%至10%的回饋可賺。
金融產品比較平台Money101公關副理張書敏今日受訪時就指出，單純實體刷卡是沒有回饋，大部分的信用卡一般消費都排除超商，如同信用卡繳水電費一樣，而常見行動支付Apple Pay、 Google Pay、Samsung Pay超商刷卡不列入一般消費通路回饋。因此，她建議，民眾超商刷卡前，可先留意該超商有配合的銀行信用卡及綁定配合回饋的行動支付，就能賺取3%至10%優惠，像是LINE Pay綁定指定銀行卡別，就可享單筆200元回饋40點LINE POINTS等。