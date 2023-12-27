刷卡族看這！5家銀行將終止7-11、全家刷卡服務　交易變動一次看

刷卡嗎？5銀限縮7-11、全家合作沒關係　專家教你這樣做賺回饋

▲5家銀行限縮與7-11及全家超商的刷卡合作，不過，專家表示，善用超商配合的銀行信用卡及綁定配合回饋的行動支付，就能精省荷包賺3%至10%的回饋優惠。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲5家銀行限縮與7-11及全家超商的刷卡合作，不過，專家表示，善用超商配合的銀行信用卡及綁定配合回饋的行動支付，就能精省荷包賺3%至10%的回饋優惠。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

習慣在超商刷卡消費的人注意！雖然國內包括永豐、新光、滙豐、中信、北富銀等共計5家銀行，限縮在連鎖超商兩大龍頭7-11與全家的刷卡合作，但信用卡專家今（27）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，只要善用超商有配合的銀行信用卡及綁定配合回饋的行動支付，還是有3%至10%回饋可賺，在萬物齊漲的現在，多少能精省荷包。

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根據統一超商官網公告，目前有9家銀行信用卡包括國泰世華銀行、中信銀行、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、新光銀行及華南銀行都能在7-11刷卡消費，但從明年起將少了永豐銀行、新光銀行這2家。

不過，永豐銀行日前已公告，與統一超商合約屆期將滿，自2024年1月1日起，永豐銀行各類支付卡包括信用卡，簽帳金融卡及儲值卡及其代碼化行動信用卡如Apple Pay、Google Pay，將無法於統一超商及其OPEN錢包使用。

新光銀行亦指出，自2024年1月1日起新光銀行信用卡、簽帳金融卡及代碼化行動信用卡如Apple Pay、GooglePay、台灣Pay及OPEN錢包無法於統一超商場域刷卡使用，但仍可使用新光信用卡附有悠遊卡或是一卡通的票證功能支付。

另外，全家其下與玉山銀行、拍富國際共同合資成立的電子支付工具「全盈+PAY」將有異動，根據全盈支付+PAY的公告指出，自今年12月29日起，全盈+PAY綁定滙豐銀行信用卡中止全家便利商店支付服務，可改用指定信用卡進行交易，其餘全盈+PAY使用通路，如屈臣氏、棉花田等皆不受影響，仍可正常使用。

雖然有5家銀行限縮與2大超商龍頭的刷卡合作，但還是可利用其他銀行信用卡消費付款，尤其若使用超商有配合的銀行信用卡及綁定配合回饋的行動支付，還有3%至10%的回饋可賺。

金融產品比較平台Money101公關副理張書敏今日受訪時就指出，單純實體刷卡是沒有回饋，大部分的信用卡一般消費都排除超商，如同信用卡繳水電費一樣，而常見行動支付Apple Pay、 Google Pay、Samsung Pay超商刷卡不列入一般消費通路回饋。因此，她建議，民眾超商刷卡前，可先留意該超商有配合的銀行信用卡及綁定配合回饋的行動支付，就能賺取3%至10%優惠，像是LINE Pay綁定指定銀行卡別，就可享單筆200元回饋40點LINE POINTS等。

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