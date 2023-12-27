新北府提「絕對座標」指賴清德老家為空地新增　卓冠廷再批扯謊

台南安平路網升級 和緯路完工通車串聯安平生活圈

▲台南市中西區和緯路五段延伸工程通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持，與各位貴賓合影（圖／台南市工務局提供）
▲台南市中西區和緯路五段延伸工程通車典禮，由台南市長黃偉哲親自主持，與各位貴賓合影（圖／台南市工務局提供）

記者張振興/台南報導

安平向來是國內旅遊首選，每逢周休連假就吸引相當多的人潮前往為紓解安平舊城區日益繁重的交通問題，台南市中西區和緯路五段延伸工程」，今(27)日舉辦謝土通車祈福典禮，打通和緯路將帶動安平區、中西區、北區、安南區及永康等地區整體經濟及觀光發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀

市長黃偉哲表示，市府極力爭取後獲內政部核定補助3.5億元經費，辦理「台南市中西區和緯路五段延伸工程」，長度約1公里、寬度30公尺，相當開心能順利完工。


工務局表示，和緯路全長約五．四公里，是中西區、北區通往安平的重要道路，自78年起投入經費將近25億元，依序分10餘期計畫，辦理完成開闢北區北門路，往西台17西濱公路、華平路共約4.4公里路段。本期和緯路新闢延伸道路東起華平路，西至民權路四段，開闢後往東可連接中華北路台17線，進入北區或往南接中西區、安平區；往西可進入安平觀光地區、通四草大橋往安南區，屆時安平區及中西區交通路網更趨完整，除可分擔安平舊城區的車流，亦藉由規劃中之「安平歷史風貌園區聯絡道」，銜接「北外環道四期」，使周邊整體交通更為便捷，帶動安平區、中西區、北區、安南區及永康等地區整體經濟及觀光發展。

▲市長黃偉哲表示，和緯路五段延伸工程完工後，將帶動安平區、中西區、北區、安南區及永康等地區整體經濟及觀光發展（圖／台南市工務局提供）
▲市長黃偉哲表示，和緯路五段延伸工程完工後，將帶動安平區、中西區、北區、安南區及永康等地區整體經濟及觀光發展（圖／台南市工務局提供）
工務局強調，市府重視安平地區路網建置，除和緯路完工外，近期發包之華平路拓寬工程，亦為連接安平區南北向主要通勤要道之一，北側聯接民權路四段，南側聯接安平路，皆為進出安平舊城區的主要東西向道路，改善車行瓶頸，未來華平路工程完工，可完善台南市主要計畫道路系統，亦可作為安平舊城區另一條聯外道路的環狀系統，提供安平區車流快速連通至台17線，並分流安平舊城觀光區至台17線交通車流，使其完整發揮南北連貫功能。

黃偉哲宣布擴大試辦取消兩段式左轉

「2024台南好Young跨年」3分鐘煙火秀 一起「臺南400」見證歷史

貨車凌晨自撞電桿再追撞告示牌！車輛全變形　駕駛傷重不治

天氣預報／變天了！今晚起「全台有雨」濕涼2天　跨年強碰冷氣團

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選