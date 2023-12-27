國三男遭同學「割喉」！未來恐成植物人　家屬怒：誰懂我們的痛

文化幣1/20擴大發放！史哲：16、17歲高中生首次領　一生可領7次

▲文化部長史哲今（27）日宣布，常態化的16至22歲文化幣將自明年1月20日起發放，16歲青年一生可領7次。（圖／文化部提供）
▲文化部長史哲今（27）日宣布，常態化的16至22歲文化幣將自明年1月20日起發放，16歲青年一生可領7次。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

今年首次發放的18至21歲1200點文化成年禮金，經行政院長陳建仁年中宣布，明年起擴大發放給16至22歲青年。文化部長史哲今（27）日表示，常態化的16至22歲文化幣將自明年1月20日起發放，16歲青年一生領7次，可使用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費，使用期限至明年12月31日止。

我是廣告 請繼續往下閱讀
史哲表示，今年首次發放的文化幣，推行至今約半年時間，領取率已高達8成，與法國等歐洲國家推行經驗相較，絲毫不遜色，更顯現台灣青年朋友對於藝文活動參與的熱情。在行政院大力支持下，文化幣政策自明年起編入文化部公務預算，將成為常態化政策。

文化部表示，113年文化幣適用對象將從原本的18至21歲，擴大至16至22歲，自高中到大學的青年朋友全部適用，受惠人數亦從100萬人增加至150萬人。只要是出生日期在91年1月1日至97年12月31日的16至22歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，在113年1月20日起，下載專屬App後註冊填寫基本資料，即可領取1200點文化幣。

文化部表示，文化幣推出獨立書店購書2點加送1點、購買表演藝術青年席位享折扣再送100點、結伴看國片加送100點，以及消費200點就抽文化幣等各式加碼活動，讓青年輕鬆將1200點放大至2200點。

文化部特別透過大數據分析，透露2個「賺最多」的使用方式，提供還未用完今年文化幣或想及早規劃明年文化幣聰明使用組合的青年朋友參考。

文化部指出，第一招先利用獨立書店2點送1點優惠，在獨立書店消費600點獲得回饋300點，並幸運中獎500點；接著再購買2張青年席位共1000點，再獲回饋200點；最後則是逛博物館及市集花完所有文化幣，總計共享受了4種藝文體驗，又放大1000點點數。

文化部說，另一招則是先將1200點全部用於看國片，總共看了至少5次，除了獲得電影院青春優惠爆米花外，更獲得結伴看國片300點文化幣回饋，成為「最死忠支持國片」代表。

文化部提醒，今年度針對18至21歲發放的文化幣仍可以繼續使用至明年6月30日止，相關優惠加碼措施也將持續推動，並適用於明年1月20日起發放的16至22歲文化幣。

國片票房衝破11億、超車疫前　文化幣再加碼「消費350加贈100」

鬼門開來看國片！史哲含淚看《粽邪3》　邀青年用文化幣「消暑」

成年禮金倒數5天！文化幣官網上線、APP大補帖曝光

邀青年走入劇場！國表藝推300元青年席位、文化幣5折優惠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選