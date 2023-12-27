文化幣1/20擴大發放！史哲：16、17歲高中生首次領　一生可領7次

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部表示，113年文化幣適用對象將從原本的18至21歲，擴大至16至22歲，自高中到大學的青年朋友全部適用，受惠人數亦從100萬人增加至150萬人。只要是出生日期在91年1月1日至97年12月31日的16至22歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，在113年1月20日起，下載專屬App後註冊填寫基本資料，即可領取1200點文化幣。
文化部表示，文化幣推出獨立書店購書2點加送1點、購買表演藝術青年席位享折扣再送100點、結伴看國片加送100點，以及消費200點就抽文化幣等各式加碼活動，讓青年輕鬆將1200點放大至2200點。
文化部特別透過大數據分析，透露2個「賺最多」的使用方式，提供還未用完今年文化幣或想及早規劃明年文化幣聰明使用組合的青年朋友參考。
文化部指出，第一招先利用獨立書店2點送1點優惠，在獨立書店消費600點獲得回饋300點，並幸運中獎500點；接著再購買2張青年席位共1000點，再獲回饋200點；最後則是逛博物館及市集花完所有文化幣，總計共享受了4種藝文體驗，又放大1000點點數。
文化部說，另一招則是先將1200點全部用於看國片，總共看了至少5次，除了獲得電影院青春優惠爆米花外，更獲得結伴看國片300點文化幣回饋，成為「最死忠支持國片」代表。
文化部提醒，今年度針對18至21歲發放的文化幣仍可以繼續使用至明年6月30日止，相關優惠加碼措施也將持續推動，並適用於明年1月20日起發放的16至22歲文化幣。