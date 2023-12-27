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台糖長榮酒店推動綠色旅遊獲銅級環保標章

▲台糖長榮酒店館內附設之餐廳皆為環保餐廳，不使用一次性餐具，優先選擇在地食材，推廣惜食（圖／台南市環保局提供）
▲台糖長榮酒店館內附設之餐廳皆為環保餐廳，不使用一次性餐具，優先選擇在地食材，推廣惜食（圖／台南市環保局提供）

記者張振興/台南報導

在台南市環保局積極輔導下，台南市已有11家旅宿業者取得環保標章旅館認證，居全國第三，台南市環保局表示未來將持續推廣，也感謝業者們投入環保減碳行列，尤其大型旅館要推動並不容易，近期獲環境部銅級環保標章旅館認證的台糖長榮酒店(台南)，提供遊客友善的低碳旅遊環境，停車場增設電動車充電樁、減少一次性用品使用、飯店內設置太陽能板等，推動節能減碳不遺餘力。

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今年陸續有禧榕軒大飯店、趣淘漫旅及台糖長榮酒店(台南)取得銅級認證標章，台南市環保局未來將持續推廣，號召更多旅宿業者一同投入綠色旅遊行列。全國現有122家旅宿業者取得環保標章旅館認證，其中台南市佔11家，分別是台糖柳營尖山埤渡假村、香格里拉台南遠東國際大飯店、南科贊美酒店、台南維悅酒店、趣淘漫旅、H VILLA INN 清水漾、煙波大飯店台南館、榮美金鬱金香酒店、榮興金鬱金香酒店、禧榕軒大飯店、台糖長榮酒店(台南)等。


市長黃偉哲表示，想取得環保標章旅館認證，在廢棄物、食材、節能措施、省水措施、污染防治、綠色採購等各項都需符合環保規範，大型旅館要推動尤其不容易，感謝業者們投入環保減碳行列，讓各地遊客來府城觀光時，多一份友善地球的選擇。

▲台糖長榮酒店為推動綠色旅遊，節能減碳不遺餘力（圖／台南市環保局提供）
▲台糖長榮酒店為推動綠色旅遊，節能減碳不遺餘力（圖／台南市環保局提供）
環保局長許仁澤表示，台糖長榮酒店(台南)為響應淨零綠生活，結合綠色旅遊，除申請環保標章認證外，館內附設之餐廳O'Fun原創料理美學餐廳、大廳酒吧、吃遍天下自助餐廳、長園中餐廳皆為環保餐廳，不使用一次性餐具，優先選擇在地食材，推廣惜食，此次取得環保標章認證，是對於環境保護及節約能資源不懈努力的肯定，希望更多旅宿業加入環保旅店，攜手一同實踐永續發展目標，與國際接軌。

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