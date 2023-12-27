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英超／迎拆禮物日上演五場精采對決！一文了解何謂Boxing Day大戰

▲諾丁漢森林靠著Chris Wood上演「帽子戲法」，在客場以3:1擊敗紐卡索聯。（圖／美聯社／達志影像）
▲諾丁漢森林靠著Chris Wood上演「帽子戲法」，在客場以3:1擊敗紐卡索聯。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔／綜合報導

英格蘭超級足球聯賽昨(26)日迎來拆禮物日「Boxing Day」大戰，陸續上演五場精采對決，諾丁漢森林靠著Chris Wood上演「帽子戲法」，在客場以3:1擊敗紐卡索聯，紐卡索聯也創下一難堪紀錄，在今日輸球後成為英格蘭有史以來在Boxing Day上，在拆禮物日輸最多次的球隊，累積至今一共輸了47場。

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「Boxing Day」一詞的起源眾說紛紜，在過去西方封建時代，聖誕節是家庭之間彼此聚會的日子。隔日12月26日，聖誕派對結束後，莊園領主便會把一些有用的物品，如衣料、穀物和用具等，包裝好後送給奴隸。每個家庭會在聖誕節後得到一個載滿物品的大盒子。而由於禮品是以盒子（Box）包裝的關係，人們便把這天稱為「Boxing Day」

事實上對於英國民眾及大英國協國家來說，「Boxing Day」跟12/25聖誕節一樣是國定假日，雖然美國並沒有把Boxing Day定為國定假日，但在部份州節禮日也是可以放假的。隨著時代演變，「Boxing Day」這個節日也慢慢演變為英國民眾的休閒購物日，就像是美國的「黑色星期五」（Black Friday），，許多店家會在這一天祭出眾多優惠，讓人們可以盡情購物，也有許多民眾會在這天團聚，一同觀賞英超等熱門賽事。

而近期狀態不佳的曼聯面對到阿斯頓維拉，結果曼聯上演驚天大逆轉，上半場連丟2球，讓曼聯在半場結束陷入0-2落後。不過下半場風雲變色，曼聯阿根廷好手A.Garnacho連續2次射門追平比數，丹麥前鋒Hojlund隨後在82分鐘踢進致勝球，幫助「紅魔」在比賽以3:2逆轉贏球，延續連續45年拆禮物日都贏球的傳統。

至於賽前以39分積分排名第二的「紅軍」利物浦，只要擊敗伯恩利就能搶回龍頭寶座。而利物浦靠著前鋒Darwin Núñez在比賽6分鐘時就率先破門，取得一球領先，Diogo Jota在比賽將近結束之際也補上一球，幫助利物浦以2:0在客場退伯恩利、收下3分積分，目前積分42分領先排名第二的兵工廠2分。

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