英超／迎拆禮物日上演五場精采對決！一文了解何謂Boxing Day大戰

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事實上對於英國民眾及大英國協國家來說，「Boxing Day」跟12/25聖誕節一樣是國定假日，雖然美國並沒有把Boxing Day定為國定假日，但在部份州節禮日也是可以放假的。隨著時代演變，「Boxing Day」這個節日也慢慢演變為英國民眾的休閒購物日，就像是美國的「黑色星期五」（Black Friday），，許多店家會在這一天祭出眾多優惠，讓人們可以盡情購物，也有許多民眾會在這天團聚，一同觀賞英超等熱門賽事。
而近期狀態不佳的曼聯面對到阿斯頓維拉，結果曼聯上演驚天大逆轉，上半場連丟2球，讓曼聯在半場結束陷入0-2落後。不過下半場風雲變色，曼聯阿根廷好手A.Garnacho連續2次射門追平比數，丹麥前鋒Hojlund隨後在82分鐘踢進致勝球，幫助「紅魔」在比賽以3:2逆轉贏球，延續連續45年拆禮物日都贏球的傳統。
至於賽前以39分積分排名第二的「紅軍」利物浦，只要擊敗伯恩利就能搶回龍頭寶座。而利物浦靠著前鋒Darwin Núñez在比賽6分鐘時就率先破門，取得一球領先，Diogo Jota在比賽將近結束之際也補上一球，幫助利物浦以2:0在客場退伯恩利、收下3分積分，目前積分42分領先排名第二的兵工廠2分。