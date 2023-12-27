綠指新北市府錯誤套繪賴清德老家定位 黃國昌：別踐踏公務員專業
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議持續延燒，新北市政府日前公布空照圖，指民進黨總統候選人賴清德萬里老家是2003年後新建物。民進黨發言人卓冠廷說，新北市府散布錯誤套繪定位，誣指賴清德老家不存在，1979年航測套繪定位更「往左飄移」，把84號「定位到樹林裡」。對此，民眾黨不分區立委候選人黃國昌今（27）日呼籲賴清德別為了掩飾自己的謊言，而去踐踏公務員的專業與尊嚴。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲競辦今日上午舉行「炒地大亨掌控媒體 獨厚圖利自家政客」記者會，會後媒體詢問新北市政府與賴陣營為了賴清德老家空照圖隔空交火一事，黃國昌表示，新北市公務員他們的專業，希望賴清德別為了掩飾自己的謊言，不惜去踐踏公務員的尊嚴與專業。
黃國昌表示，賴清德競總的說法一開始一變再變，謊言一在捏造，一開始態度是尊重新北市政府認定，等到謊言被戳破，航照圖顯示是2003年賴清德擔任立委時興建，整件事讓賴清德惱羞成怒，不斷說謊，他奉勸賴清德競總別在說謊、誠實面對。據他所知，新北市政府秀出了完整的影片，不是賴清德可以迴避掉。
黃國昌也預告明日上午10點將到監察院去抗議賴清德財產申報不實，未依法交付信託，現在還要用公益信託當煙霧彈，預告明天監察院門看口見。
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