澳洲名廚逝世！享年54歲 被譽為「酪梨吐司教父」曾獲授國家勳章
知名連鎖早午餐店「Bills」的創立人，有「酪梨吐司教父」之稱的澳洲名廚格蘭傑（Bill Granger），於聖誕節當天在英國逝世，享年54歲。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，格蘭傑在倫敦一家醫院去世，生命的最後時刻由妻子和三個女兒陪伴在他身邊。格蘭傑的家人在IG發文證實他的死訊，並稱格蘭傑將會永遠以「早餐之王」的形象活在世人心中，因為他把樸實無華的食物變成充滿陽光的特別佳餚，把澳洲飲食推廣到全球。格蘭傑的死因並未公開。
格蘭傑年僅23歲時，便於1993年在雪梨開設了第一家餐廳「Bills」，展開了個人的職業生涯。「Bills」以酪梨吐司、蜂蜜奶油乾酪煎餅和咖啡等簡單的澳式菜餚而聞名，很快受到爆炸性的歡迎，在英國以及全球都開設了分店。
在格蘭傑30年的職業生涯中，他出版了14本烹飪書，製作了多個電視烹飪節目，並在雪梨、倫敦和東京等全球知名大城市開設了10幾家餐廳。格蘭傑的影響力如此之大，今年一月份，他被授予澳洲國家勳章，以讚揚其對旅遊業和酒店業的貢獻，這是澳洲的最高榮譽之一。回顧自已成功的職業生涯，格蘭傑曾謙虛地表示，「我只是喜歡做煎餅和炒蛋而已，這真是太神奇了」。