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HBL／三重商工陳睿訢單場飆50分寫紀錄　賽後直言：沒有特別注意

▲三重陳睿訢得50分後大秀臨時加工的「50分戰術盤」。（圖／高中體總提供）
▲三重陳睿訢得50分後大秀臨時加工的「50分戰術盤」。（圖／高中體總提供）

實習記者陳品翔／綜合報導

112學年度HBL高中籃球聯賽男子組12強複賽外卡賽昨日結束，最後2張8強門票由新北的南山高中、三重商工搶下，且兩隊都有人寫下新紀錄。三重商工在靠著陳睿訢單場飆50分帶領之下，以103：100力克南湖高中，連2季闖進8強行列，陳睿訢此役也超越HBL98學年度松山、能仁冠軍賽，由松山高中洪康喬所保持的48分紀錄。

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今年高三的陳睿訢是三重商工的主力球員，本場面對南湖高中的比賽，他兩分球21投16中、罰球線22罰中18，命中率相當驚人，而50分皆是靠著兩分與罰球而得，整場比賽沒有在三分線外出手。對於自己得到50分寫下紀錄，陳睿訢賽後也相當謙虛，並表示自己沒有太在意紀錄是幾分。

「我沒有特別注意(紀錄)，其實我也不知道單場紀錄是多少，就是為了球隊勝利就強勢得分。」陳睿訢說到。

至於另外一場比賽由南山高中對決三民家商，南山高中靠著同樣是高三的莊政隆，全場繳出29分、15籃板、15助攻、6抄截的誇張數據，以102:60無懸念力退三民，搶下8強門票。這是莊政隆本學年第2次有大三元演出，在11/25預賽對決南湖高中時，當時也有17分、13籃板、10助攻、6抄截的好表現。

「保持平常心，但是也很謝謝隊友，如果我沒有傳球給他們，讓他們也投進的話，其實也沒有這個大三元。」莊政隆說到。

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