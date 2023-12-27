跨年夜叫外送「2熱區」送不到！foodpanda 12/29連4天加碼優惠

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配合台北、高雄跨年晚會，將提前暫停交管範圍內的外送服務：
📍foodpanda台北：12/31 (日) 16:00 - 1/1 (一) 6:00，暫停外送服務範圍為市政府公告之第三階段交通管制範圍。
✔️台北市政府交通局所公告的第三階段管制範圍
第三階段：12月31日22:00～2024年1月1日03:00
管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。
📍foodpanda高雄：12/31 (日) 14:00 - 1/1 (一) 3:00，暫停外送服務範圍為夢時代周邊之政府公告管制範圍。
✔️高雄市政府交通局
第三階段：12月31日15:00～2024年1月1日01:30
跨年活動當天周邊區域道路，復興四路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東之區域實施三階段交通管制。
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