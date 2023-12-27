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跨年夜叫外送「2熱區」送不到！foodpanda 12/29連4天加碼優惠

▲迎接跨年夜，foodpanda今（27）天公布，為了配合台北市政府和高雄夢時代跨年晚會，將提前暫停交管範圍內的外送服務。（圖／NOWNews攝影中心）
▲迎接跨年夜，foodpanda今（27）天公布，為了配合台北市政府和高雄夢時代跨年晚會，將提前暫停交管範圍內的外送服務。（圖／NOWNews攝影中心）

記者周淑萍/綜合報導

即將要跨年了！如果有打算要叫外送要多注意了，foodpanda今（27）天公布，為了配合台北市政府和高雄夢時代跨年晚會，將提前暫停交管範圍內的外送服務，12/31 台北16:00開始，高雄為14:00 會暫停管制範圍的外送服務。此外foodpanda將於12 月 29 日起至2024年1月1日連續四天，訂購美食外送滿額即可享 7.5 折優惠，最高可折抵150元。Uber Eats目前尚未公告暫停區域。

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🟡foodpanda跨年管制時間
配合台北、高雄跨年晚會，將提前暫停交管範圍內的外送服務：

📍foodpanda台北：12/31 (日) 16:00 - 1/1 (一) 6:00，暫停外送服務範圍為市政府公告之第三階段交通管制範圍。

✔️台北市政府交通局所公告的第三階段管制範圍

第三階段：12月31日22:00～2024年1月1日03:00 

管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。

▲跨年台北市政府交通管制。（圖／翻攝台北市政府交通局官網）
▲台北市政府交通管制範圍。（圖／翻攝台北市政府交通局官網）

📍foodpanda高雄：12/31 (日) 14:00 - 1/1 (一) 3:00，暫停外送服務範圍為夢時代周邊之政府公告管制範圍。

✔️高雄市政府交通局

第三階段：12月31日15:00～2024年1月1日01:30 

跨年活動當天周邊區域道路，復興四路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東之區域實施三階段交通管制。

▲高雄夢時代跨年交通管制範圍。（圖／翻攝高雄市政府交通局官網）
▲高雄夢時代跨年交通管制範圍。（圖／翻攝高雄市政府交通局官網）
為了迎接跨年夜，foodpanda推出跨年加碼限時優惠，從跨年前夕一路延續到元旦，從12 月 29 日 至 2024年的1月1日連續四天，訂購美食外送輸入優惠碼【跨年就送】享 7.5 折優惠，最高可折 60 ~ 150 元不等，每人可用 2 次最高可折抵 150 元。此外，於12 月 30 日訂購 pandamart 熊貓超市滿649元輸入優惠碼【一餓跨年買】享 7.5 折優惠，最高折抵 300 元。

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