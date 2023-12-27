國三男遭同學「割喉」！未來恐成植物人　家屬怒：誰懂我們的痛

凱旋苑風波！綠稱年賺2千萬侯辦要提告　侯友宜妻宣布未來改社宅

▲凱旋苑爭議延燒，侯友宜辦公室提出說明。（圖／記者余祥攝，2023.12.27）
▲凱旋苑爭議延燒，侯友宜辦公室提出說明。（圖／記者余祥攝，2023.12.27）

記者余祥／台北報導

凱旋苑爭議持續延燒，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今（27）日召開記者會說明，競辦執行長金溥聰也親上火線，金溥聰強調，凱旋苑是侯友宜夫人任美玲合法繼承，若連合法繼承的也要受到這樣的檢視，那是否也要用同樣標準檢視其他人？任美玲也透過公開信表示，現在因為跟新光務業有合約不能改變出租價格，但現在有50幾間空屋，全部以捐款方式補貼資助想在凱旋苑租屋的中低收入戶，包含學生青年，等2026年6月合約到期後，會透過崔媽媽包資代管等方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或是改為社會住宅。侯辦下午3點也將到北檢對民進黨提告意圖使人不當選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
所謂的捐款方式補貼資助，侯辦人士表示，若現在有承租凱旋苑屬清寒者，會給予一訂金額補助，剩下來的50多間空屋，都會提供清寒者並且一樣給予一訂金額補助，單人房一間捐助補貼6400元，雙人房捐助補貼7000元，價格已經比社會或青年住宅還要低，相關經費會由又昱公司與任美玲籌措補助。

侯辦發言人黃子哲批，民進黨鋪天蓋地打凱旋苑，就是為了要轉移賴清德違建的焦點，賴清德一直沒辦法給國人交代，所以拿侯友宜來轉移焦點，

黃子哲強調，奧步到選戰後期全部都出爐，民進黨正在進行割「侯」戰，但民進黨的很多指控都是胡說八道鬼扯瞎說，不管從大群館到凱旋苑都是合法出租繳稅，所以侯友宜對此議題都是直球對決，更在現場播放2018年侯友宜說明大群館的畫面，其中侯強調，一個合約一張發票，10年都有完整保存。

律師陳佳瑤說明，岳父在侯友宜結婚前就過世，所以任美玲在婚前就已經繼承一部分土地，後來岳母也過世之後，大部分都讓任美玲繼承，只有少部分是購買畸零地，不管是民法新法或舊法，夫妻財產都是獨立與平等，凱旋苑就是任美玲的財產，

至於凱旋苑被質疑隔成99間套房是在逃避房屋稅，陳佳瑤說，又昱公司隔成99間房間，並非要避房屋稅，就算全部加起來也10幾20萬而已，繳了房屋稅若再繳營利事業所得稅，也可以抵免，所以對又昱公司來說根本沒差，都是一樣要繳給政府，99間房間就像集合住宅，分割後有獨立水電錶，可以獨立計算費用，如果是單一個房間，一兩百個人怎麼釐清誰用多少水電；對於任美玲家族而言，如果未來要分家一個家人分幾間也比較方便，而且一切都依法報稅。

謝政達則強調，2018年時都說明過相關內容，沒想到5年後還要再一次澄清，2018年時，如果北市府認定該土地不能作為文大宿舍，侯會去解約，最後不能作為學生宿舍只能作為一般宿舍，當時作為學生宿舍一個學生是3千元，解約後給新壽務業承租代管，將原本4人房改為單人與雙人套房，提供保全、收垃圾等服務，當時跟文化大學是1500萬簽訂合約，現在則是1150萬，民進黨的廣告說侯友宜年賺2000萬，不實廣告一定會提告。

更多「2024大選」相關新聞。

凱旋苑爭議　侯友宜妻：50幾間空房補助清寒學生住、2026後轉社宅

美麗島民調下滑因凱旋苑？侯辦內參民調增1.8%、與賴蕭誤差範圍內

侯辦強調凱旋苑是侯友宜夫人婚前財產　預告明開記者會重大表態

侯友宜「凱旋苑」租金太貴坑學生？趙少康：覺得貴可抵制不租

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選