凱旋苑風波！綠稱年賺2千萬侯辦要提告　侯友宜妻宣布未來改社宅

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侯辦發言人黃子哲批，民進黨鋪天蓋地打凱旋苑，就是為了要轉移賴清德違建的焦點，賴清德一直沒辦法給國人交代，所以拿侯友宜來轉移焦點，
黃子哲強調，奧步到選戰後期全部都出爐，民進黨正在進行割「侯」戰，但民進黨的很多指控都是胡說八道鬼扯瞎說，不管從大群館到凱旋苑都是合法出租繳稅，所以侯友宜對此議題都是直球對決，更在現場播放2018年侯友宜說明大群館的畫面，其中侯強調，一個合約一張發票，10年都有完整保存。
律師陳佳瑤說明，岳父在侯友宜結婚前就過世，所以任美玲在婚前就已經繼承一部分土地，後來岳母也過世之後，大部分都讓任美玲繼承，只有少部分是購買畸零地，不管是民法新法或舊法，夫妻財產都是獨立與平等，凱旋苑就是任美玲的財產，
至於凱旋苑被質疑隔成99間套房是在逃避房屋稅，陳佳瑤說，又昱公司隔成99間房間，並非要避房屋稅，就算全部加起來也10幾20萬而已，繳了房屋稅若再繳營利事業所得稅，也可以抵免，所以對又昱公司來說根本沒差，都是一樣要繳給政府，99間房間就像集合住宅，分割後有獨立水電錶，可以獨立計算費用，如果是單一個房間，一兩百個人怎麼釐清誰用多少水電；對於任美玲家族而言，如果未來要分家一個家人分幾間也比較方便，而且一切都依法報稅。
謝政達則強調，2018年時都說明過相關內容，沒想到5年後還要再一次澄清，2018年時，如果北市府認定該土地不能作為文大宿舍，侯會去解約，最後不能作為學生宿舍只能作為一般宿舍，當時作為學生宿舍一個學生是3千元，解約後給新壽務業承租代管，將原本4人房改為單人與雙人套房，提供保全、收垃圾等服務，當時跟文化大學是1500萬簽訂合約，現在則是1150萬，民進黨的廣告說侯友宜年賺2000萬，不實廣告一定會提告。
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