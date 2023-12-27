二次政見會落幕　美麗島民調：「賴蕭配」領先「侯康配」9%

我是廣告 請繼續往下閱讀
從地域方面分析，賴蕭配在雲嘉南、高屏地區皆取得大幅領先，分別是52.1%對上17%、46.8%對上24.9%；中彰投地區賴蕭配則小幅領先3.4%、桃竹苗差距則僅有0.3%；新北市部分，則由賴蕭配以36.2%領先侯康配的32.6%、台北市則由侯康配以39.4%小幅領先賴蕭配的36.4%，柯盈配在台北市則僅取得11.7%支持。
年齡部分，另在20到29歲年輕選民部分，柯文哲持續探底，與昨日相比，29.9%跌到25.5%，侯友宜從18.0%提升到20.0%、賴清德則從34.8%變成34.0%。中間選民部分，最新民調顯示柯只剩12.1%、賴為28.5%、侯為21.8%。97波中，柯中間票為13.5%。
《美麗島電子報》本次民調調查訪問期間為12月22日與25、26日，為追蹤民調第98波；民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。
更多「2024大選」相關新聞。