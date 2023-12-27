南部最強景點不是安平了！遊客改玩「新霸主」　前10月擠676萬人

7-11跨年限3天！寄杯咖啡「買7送7」　珍奶35元、燕麥拿鐵半價

▲7-11今起限14天，門市大杯拿鐵、厚乳拿鐵第2杯6折，APP行動隨時取，除了有濃粹美式買7送7外，濃拿鐵也有買7送3優惠。（圖／業者提供）
▲7-11今起限14天，門市大杯拿鐵、厚乳拿鐵第2杯6折，APP行動隨時取，除了有濃粹美式買7送7外，濃拿鐵也有買7送3優惠。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

倒數計時迎接2024年到來！跨年活動需要咖啡提神、補充活力，7-11今起限14天，門市大杯拿鐵、厚乳拿鐵第2杯6折，APP行動隨時取，除了有濃粹美式買7送7外，濃拿鐵也有買7送3優惠，黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，原價60元、平均35元開喝。OK超商跨年指定咖啡限時4天買2送1，美式、拿鐵通通有。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至2024年1月9日

◾大杯拿鐵、厚乳拿鐵、大杯熱卡布奇諾、珍珠含奶全系列、現萃茶奶茶，任選第2杯6折

📍門市｜12月28日至2024年1月1日

◾GODIVA迦納熱巧克力2件140元，原價99元、特價70元

◾精品微醺威士忌拿鐵169元，原價189元、特價90元

▲7-11和Johnnie Walker超狂聯名，將開賣「威士忌拿鐵」，免費送約翰走路經典杯塞。（圖／業者提供）
▲7-11和Johnnie Walker聯名，將開賣「威士忌拿鐵」，免費送約翰走路經典杯塞。（圖／業者提供）
📍APP｜12月30日至2024年1月2日

◾濃萃美式買7送7，每日限量2萬組（原價50元、特價25元）

◾濃萃拿鐵買7送3，每日限量2萬組（原價60元、特價42元）

◾西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡買4送3，每日限量1萬組（原價80元、46元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，每日限量1萬組（原價60元、特價35元）

◾香鑽水果茶買4送3，每日限量1萬組（70元、特價40元）

◾精品小農水果冰磚買1送1，每日限量1萬組（原價120元、特價60元）

◾大杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價100元、特價50元）

◾大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價110元、特價55元）

◾中杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價80元、特價40元）

◾中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價90元、特價45元）

◾精品冰燕麥拿鐵2杯120元，限量2萬組（原價110元、特價55元）

▲7-11跨年夜寄杯咖啡買7送7、濃粹拿鐵買7送3。（圖／7-11提供）
▲7-11跨年夜寄杯咖啡買7送7、濃粹拿鐵買7送3。（圖／7-11提供）
OK超商跨年也推出咖啡優惠，12月29日起至1月1日前，推出連續4天活動優惠，指定咖啡限時4天買2送1，有莊園級美式（原價45元、特價30元）／拿鐵（原價55元、特價37元）；大杯濃厚莊園級美式（原價55元、特價37元）／拿鐵（原價65元、特價44元）。

▲補班日優惠開跑，OK超商咖啡買2送1，有美式跟拿鐵。（圖／OK提供）
▲OK跨年也推出咖啡優惠，12月29日起至1月1日前，推出連續4天活動優惠，首波寒冬必備的指定咖啡限時4天買2送1。（圖／OK提供）

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