7-11跨年限3天！寄杯咖啡「買7送7」　珍奶35元、燕麥拿鐵半價

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📍門市｜即起至2024年1月9日
◾大杯拿鐵、厚乳拿鐵、大杯熱卡布奇諾、珍珠含奶全系列、現萃茶奶茶，任選第2杯6折
📍門市｜12月28日至2024年1月1日
◾GODIVA迦納熱巧克力2件140元，原價99元、特價70元
◾精品微醺威士忌拿鐵169元，原價189元、特價90元
📍APP｜12月30日至2024年1月2日
◾濃萃美式買7送7，每日限量2萬組（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買7送3，每日限量2萬組（原價60元、特價42元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡買4送3，每日限量1萬組（原價80元、46元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，每日限量1萬組（原價60元、特價35元）
◾香鑽水果茶買4送3，每日限量1萬組（70元、特價40元）
◾精品小農水果冰磚買1送1，每日限量1萬組（原價120元、特價60元）
◾大杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價110元、特價55元）
◾中杯精品美式同品項買7送7，限量4萬組（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組（原價90元、特價45元）
◾精品冰燕麥拿鐵2杯120元，限量2萬組（原價110元、特價55元）
OK超商跨年也推出咖啡優惠，12月29日起至1月1日前，推出連續4天活動優惠，指定咖啡限時4天買2送1，有莊園級美式（原價45元、特價30元）／拿鐵（原價55元、特價37元）；大杯濃厚莊園級美式（原價55元、特價37元）／拿鐵（原價65元、特價44元）。