NBA／活塞112:118不敵籃網！創下史上最慘單季27連敗超爛紀錄
NBA底特律活塞今（27）日出戰籃網隊，即便主力控衛Cade Cunningham狂灌41分仍無用，最終以112:118不敵籃網，創下史上單季最長連敗紀錄，連續27場連敗紀錄，超越了騎士2010-11賽季的26連敗，但距離跨季28連敗（2015年76人，跨季28連敗）的紀錄，只差一場。
記者吳政紘/綜合報導
活塞隊前一場落敗，已經創下26場連續輸球的慘烈紀錄，追平騎士2010-11賽季的紀錄，當時老闆還被嗆「賣掉球隊」，但活塞仍未能取得勝利。
Cade Cunningham上半場只得4分，不過他在下半場大爆發，Cunningham力挽狂瀾追分，卻又無法贏球。Cunningham在比賽最後58秒上籃得分之後，籃網由Dorian Finney-Smith飆進三分外線，Cunningham在比賽最後38秒把領先再拉開到5分，終場活塞112：118再次不敵籃網。
Cunningham活塞此戰輸球後，確定刷新了NBA單季連敗紀錄，跨季連敗紀錄則是費城76人在2014-15球季創下18連敗加上2015-16開季的10連敗，累積跨季28連敗，活塞下一戰是對上綠衫軍塞爾提克，就看是否能夠止敗。
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