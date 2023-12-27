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賴清德萬里老家圖資識別爭議　鄭文燦：舊地籍圖判定不能太任意

▲針對賴清德萬里老家圖資識別爭議，鄭文燦出席土城司法園區開工動土典禮受訪說舊地籍圖判定不能太任意。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）
▲針對賴清德萬里老家圖資識別爭議，鄭文燦出席土城司法園區開工動土典禮受訪說舊地籍圖判定不能太任意。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.27）

記者吳嘉億／新北報導

民進黨2024總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，民進黨批評新北市府用Google Map定位座標比對賴清德老家「絕對座標」就是空地新增，市府則是回應是比對中央的圖資。對此，行政院副院長鄭文燦今（27）日上午出席土城司法園區開工動土典禮前受訪表示，因年代久遠，強調舊的地籍圖判定不能太任意，圖資定位需要重新判斷。

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鄭文燦表示，賴清德萬里老家的戶政與地政資料不一致，地政的測量與航照圖須要做精確的定位；舊的地籍圖因為年代久遠，上面的一條線，在實際的位置可能是一公尺，所以相關圖資定位確實需要重新來判斷，強調圖資的判定不能夠太任意，直言在這件事情上兩邊的紀錄也是不一樣的。

新北市政府日前發佈新聞稿，指出以賴清德「現在」的萬里中福84號門牌建物，利用Google Map定位座標，再比對內政部國土測繪中心平台歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，多種圖資交互比對，採用絕對值的「座標」進行圖資判讀，確定賴清德萬里老家就是在2003年以後從空地中新增出來的建物。

另民進黨發言人、新北市議員卓冠廷則是指出每一張衛星圖都有自己的座標定位點，但無法套用到不同的時間年份，已針對背棄專業的新北市政府官員正式向檢調告發，強調新北公務員真的辛苦了，怒批國民黨總統候選人侯友宜不僅不該當總統，也沒資格當新北市長。

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