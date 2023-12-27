賴清德萬里老家圖資識別爭議 鄭文燦：舊地籍圖判定不能太任意
民進黨2024總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，民進黨批評新北市府用Google Map定位座標比對賴清德老家「絕對座標」就是空地新增，市府則是回應是比對中央的圖資。對此，行政院副院長鄭文燦今（27）日上午出席土城司法園區開工動土典禮前受訪表示，因年代久遠，強調舊的地籍圖判定不能太任意，圖資定位需要重新判斷。
記者吳嘉億／新北報導
鄭文燦表示，賴清德萬里老家的戶政與地政資料不一致，地政的測量與航照圖須要做精確的定位；舊的地籍圖因為年代久遠，上面的一條線，在實際的位置可能是一公尺，所以相關圖資定位確實需要重新來判斷，強調圖資的判定不能夠太任意，直言在這件事情上兩邊的紀錄也是不一樣的。
新北市政府日前發佈新聞稿，指出以賴清德「現在」的萬里中福84號門牌建物，利用Google Map定位座標，再比對內政部國土測繪中心平台歷史圖資、和農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，多種圖資交互比對，採用絕對值的「座標」進行圖資判讀，確定賴清德萬里老家就是在2003年以後從空地中新增出來的建物。
另民進黨發言人、新北市議員卓冠廷則是指出每一張衛星圖都有自己的座標定位點，但無法套用到不同的時間年份，已針對背棄專業的新北市政府官員正式向檢調告發，強調新北公務員真的辛苦了，怒批國民黨總統候選人侯友宜不僅不該當總統，也沒資格當新北市長。
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