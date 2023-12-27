道奇新同學Glasnow喊話Kershaw回歸！稱能給山本與自己寶貴經驗
洛杉磯道奇（MLB）在今年休賽期大肆補強，先是在自由市場簽下大谷翔平與山本由伸，隨後又透過交易換來強投Tyler Glasnow，其中在日前Glasnow作客《Dodgers Nation》播客節目喊話，「希望道奇現役神獸Clayton Kershaw能夠回歸球隊，且他的回歸將對年輕投手有很大的幫助，譬如說我與山本由伸。」
記者張志宇/綜合報導
目前確定Clayton Kershaw將不會選擇高掛球鞋，日前根據《The Athletic》記者Ken Rosenthal表示，「Kershaw在道奇以外的選擇，就只有遊騎兵，他正在思考是否回到家鄉，且遊騎兵對於網羅Kershaw展現積極態度，更喊話希望Kershaw能在家鄉德州退役。」
強投Tyler Glasnow是土生土長的加州人，從小就是Clayton Kershaw的粉絲，在節目《Dodgers Nation》上透露，「如果道奇能夠把Kershaw帶回陣中，我認為我們就是一支超強球隊，希望他能回到道奇。」
對於若Clayton Kershaw回歸，Tyler Glasnow直言，「Kershaw能為年輕球員指導，如山本由伸與我，能從他的腦袋與經驗中學習一些東西，畢竟他長期維持高水準表現，他的回歸對所有人可說是雙贏。」
現年35歲的Clayton Kershaw，生涯16個球季皆效力道奇，共繳出210勝92敗、平均防禦率2.48與2944K，若明年順利復出，將有望挑戰大聯盟生涯3000K的里程碑，此外Kershaw在今年例行賽主投131.2局，是他近4個球季最多，自責分率為2.46成績。
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