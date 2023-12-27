百萬象迷瘋狂！中信兄弟與讀賣巨人交流戰台北捷運主題車廂登場

道奇新同學Glasnow喊話Kershaw回歸！稱能給山本與自己寶貴經驗

▲日前Tyler Glasnow作客《Dodgers Nation》播客節目喊話，「希望道奇現役神獸Clayton Kershaw能夠回歸球隊」。。（圖／美聯社／達志影像）
▲日前Tyler Glasnow作客《Dodgers Nation》播客節目喊話，「希望道奇現役神獸Clayton Kershaw能夠回歸球隊」。。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

洛杉磯道奇（MLB）在今年休賽期大肆補強，先是在自由市場簽下大谷翔平與山本由伸，隨後又透過交易換來強投Tyler Glasnow，其中在日前Glasnow作客《Dodgers Nation》播客節目喊話，「希望道奇現役神獸Clayton Kershaw能夠回歸球隊，且他的回歸將對年輕投手有很大的幫助，譬如說我與山本由伸。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前確定Clayton Kershaw將不會選擇高掛球鞋，日前根據《The Athletic》記者Ken Rosenthal表示，「Kershaw在道奇以外的選擇，就只有遊騎兵，他正在思考是否回到家鄉，且遊騎兵對於網羅Kershaw展現積極態度，更喊話希望Kershaw能在家鄉德州退役。」

強投Tyler Glasnow是土生土長的加州人，從小就是Clayton Kershaw的粉絲，在節目《Dodgers Nation》上透露，「如果道奇能夠把Kershaw帶回陣中，我認為我們就是一支超強球隊，希望他能回到道奇。」

對於若Clayton Kershaw回歸，Tyler Glasnow直言，「Kershaw能為年輕球員指導，如山本由伸與我，能從他的腦袋與經驗中學習一些東西，畢竟他長期維持高水準表現，他的回歸對所有人可說是雙贏。」

現年35歲的Clayton Kershaw，生涯16個球季皆效力道奇，共繳出210勝92敗、平均防禦率2.48與2944K，若明年順利復出，將有望挑戰大聯盟生涯3000K的里程碑，此外Kershaw在今年例行賽主投131.2局，是他近4個球季最多，自責分率為2.46成績。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／曾經對陳鴻文敲出安打！前大谷翔平隊友Simmons宣布正式退役

MLB／美聯外野防守最強！四屆金手套Kiermaier 1年3.1億回歸藍鳥

MLB／「台灣殺手」今永昇太赴美談約！洋基、大都會、紅襪最積極

MLB／只要讓我站上大聯盟一天就好！29歲的何紹彬持續追尋棒球夢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選