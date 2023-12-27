新北學生遭割喉！攜帶違禁品教師不敢管　教團：教育部別說風涼話

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據了解，郭姓男學生曾因涉及傷害等案件，多次受少年法庭審理，最近才剛從少年觀護所出來。教師透露，該生行徑囂張學不乖也會帶刀械到校。
教育部長潘文忠昨天受訪時，提醒各校依教育部輔導管教辦法，學生如果有攜帶刀械等危險違禁品，老師知悉後應立即通報學校，學校也應緊急通報警方作處置，緊急情況也訂出相關作業辦法，維護學生及學校安全，要請縣市政府教育局和學校依規定作更多的防範。
全教總理事長侯俊良今天表示，潘文忠的「提醒」剛好證明教育部與學校嚴重脫節，也未能清楚掌握目前學校、教師在輔導管教學生時面臨的困境，潘文忠的發言，讓學校教師感到心寒。
侯俊良說，近年來，各種態樣的「學生攻擊事件」明顯增加，然而教育部所稱教師輔導管教規範，不僅難以讓老師有合理的管教措施，甚至極可能反遭學生、家長的投訴，從而成為校園事件中的當事人，甚至因此變成所謂的「不適任教師」。再者，目前學校教育已然承載過多責任，家庭教育卻日趨式微，有不少師生衝突或校園事件，起因正是父母的疏於陪伴，忽略家長的管教責任與親子教育，而這也絕非透過單向強化學校責任、加重教育人員負擔就能解決的。
全教總呼籲，請教育部正視中小學人力、資源不足，編列處理學生攻擊事件的專任人員以及處理案件所需經費，以處理學生衝突、學生攻擊等事件；請政府正視家庭教育與家長管教責任，針對學校難以管教之學生，修法課予家長管教義務，由行政機關以行政罰方式強制家長需參與親職教育講習或課與罰鍰。
全教產也提到，目前教育現場的教師形同被廢武功，不能糾正學生，口氣不好會被投訴，也不能處罰，連罰站都是體罰；針對「有問題」的學生，教師若給予額外指正，都可能被扭曲為霸凌，最後可能變成不敢管。
全教產表示，教育部輔導管教辦法有訂定搜查學生身體及私人物品的限制，針對「有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品」、「合理懷疑」、「2位以上之學生家長會代表」等規定，基層教師反映，若非難以執行、就是容易被扭曲為霸凌。
全教產說，受保護管束的學生需要特別管理，教育部應明確化相關處理辦法及規定，且應該比一般學生嚴格，保護校內其他學生。教育部及地方教育局若只會事後派心理師及社工師駐校輔導，而不設法改變現狀，繼續讓學生持違禁品入校甚至犯案，校園恐無寧日，對於校內其他學生也是不公平。
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