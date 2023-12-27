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今晚開始下雨！1圖秒懂「全台降雨熱區」　跨年元旦氣溫急凍14度

▲今晚起變天全台有雨，週五東北部要留意較大雨勢，跨年可能有大陸冷氣團侵襲，北台灣降溫明顯。（圖／記者葉政勳攝）
▲今晚起變天全台有雨，週五東北部要留意較大雨勢，跨年可能有大陸冷氣團侵襲，北台灣降溫明顯。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

2023年最後一個禮拜天氣稍不穩定！今（27）日晚上開始，受到南方水氣北移影響，一直到明（28）日一整天，全台各地降雨機率都有提升，中央氣象署特別提醒，今明兩天各地降雨雖然不算大，但全天都有短暫陣雨的機會，外出務必攜帶雨具，週五（12月29日）雨區縮小，但東北部有較大雨勢，跨年則有強度逼近大陸冷氣團的冷空氣抵達，北部氣溫預估降至攝氏14度，民眾請做好禦寒準備。

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氣象署針對未來南方雲系北移將帶來的降雨發布預測圖，提醒民眾，今晚開始降雨漸增，除了西南半部部分平地影響較小外，包括中部以北、東半部、中南部山區將出現雨勢，並持續到明日一整天；此外，明日東北季風還會增強，水氣變更多，各地白天高溫也將從今日攝氏23至26度，降至攝氏22至24度。

▲受到南方水氣北移影響，跨年前將迎來一波變天，今晚、明天全台各地降雨機率都大幅提升。（圖／中央氣象署提供）
▲受到南方水氣北移影響，跨年前將迎來一波變天，今晚、明天全台各地降雨機率都大幅提升。（圖／中央氣象署提供）
氣象署指出，週四仍舊是全台各地及澎湖有局部短暫雨，金門、馬祖多雲，晚上過後，沿海、離島將有8至9級強陣風；週五南方雲系減少，中南部從下雨轉為多雲，不過東北季風再增強，迎風面北海岸、東半部有局部短暫雨，東北部的宜蘭有較大雨勢，且北台灣整天都有涼意，氣溫在攝氏19至21度，其它地區則是早晚較涼，低溫介於攝氏18至20度，日夜溫差較大。

氣象署示警，再下一波冷空氣會在跨年當天抵達，目前預報強度逼近「大陸冷氣團」，預估當跨年夜至元旦清晨，北台灣氣溫僅有攝氏14度至16度，不過較慶幸的是，跨年時的水氣較少，各地天氣轉乾，無明顯降雨訊號，提醒民眾外出看煙火、看演唱會、追日出，務必多攜帶保暖衣物，以備不時之需。

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