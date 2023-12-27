悲痛！新北「遭割頸」國三生昨夜急救無效身亡　校方證實了

爆料綠幫三立炒地、侯幫東森變更地目　民眾黨喊NCC主委下台

▲民眾黨不分區立委候選人黃國昌指出，地產大亨藉由掌控媒體，讓政治人物為其所持有的土地進行地目變更一路開綠燈，再以播報新聞的方式投桃報李。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.27）
▲民眾黨不分區立委候選人黃國昌指出，地產大亨藉由掌控媒體，讓政治人物為其所持有的土地進行地目變更一路開綠燈，再以播報新聞的方式投桃報李。（圖／記者呂炯昌攝，2023.12.27）

記者呂炯昌／新北報導

台灣民眾黨不分區立委候選人黃國昌、張啟楷、陳智菡和柯文哲競辦發言人吳怡萱今（27）日上午10時於柯文哲吳欣盈新莊全國競選總部，召開「炒地大亨掌控媒體　獨厚圖利自家政客」記者會，痛批幫新潮流幫三立炒地皮、侯友宜幫東森變更地目，以換取新聞力挺，要求國家傳播通訊委員會（NCC）主委陳耀祥下台。

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黃國昌表示，地產大亨藉由掌控媒體，讓政治人物為其所持有的土地進行地目變更一路開綠燈，再以獨厚特定政治人物的方式投桃報李，嚴重傷害台灣的民主自由。無論是與民進黨關係密切的三立新聞，抑或與國民黨總統候選人關係緊密的東森新聞，行為模式皆如是。

黃國昌指出，三立集團的關係企業蘇麗投資（後更名為永興資本）成立了「三立影城股份有限公司」2018年以26.63億購入桃園楊梅的「味全埔心牧場」，目的要將埔心牧場之農牧用地變更為影視專區。在購入土地後，無論從中央機關到鄭文燦主導的桃園市政府，土地變更過程一切順利，更在鄭文燦卸任前匆匆通過三立影城在該地的自辦市地重劃，讓三立集團獲取龐大的利益。

黃國昌質疑，賴清德昨日在政見發表會表示，地方政府在推動區段徵收或市地重劃的時候，非直轄市可以提供3%的土地面積，直轄市可以提供5%的土地面積來蓋社會住宅，那怎麼當初鄭文燦在核准自辦市地重劃時，沒有落實賴清德提出的理念？

曾任東森電視台記者的陳智菡表示，茂德集團暨東森集團總裁張高祥2018年7月以130億購入過去20年無法變更味全三重廠土地，短短兩年內，讓工業區土地變更為特定專用區，具媒體報導，地目變更後土地市價高達500億。

陳智菡批評，在地價三級跳後，東森內部盛傳竟出現高層主導新聞方向，指導主播如何播報新聞，甚至是提高「見侯率」等，她批評「媒體並非建商的玩具，不應將個人利益偏好伸入媒體」。陳智菡透漏，自己也曾在三立的政論節目上目睹某高雄市立委候選人，竟是直接由節目人員直接指導節目上該怎麼說

張啟楷表示，同樣都是過去無法變更的土地，但在媒體大亨入主後即變更通過，希望曾為台灣驕傲的媒體，不應變成大老闆們的副業或打擊異己的工具。民眾黨未來進入立法院後，承諾將提案修正廣電三法，樹立「三大透明」原則，讓股權、財報、補助都透明。

張啟楷說，未來也將要求新聞台執照之申設與移轉應納入審查原則，除了前述三大透明原則以外，亦應具意見多元性與言論公平性、新聞專業自主性、公眾視聽權益。

吳怡萱則批評，NCC未發揮職責，主委陳耀祥早就該下台，民眾黨未來會緊盯媒體改革。

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