快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均過世！公司保護他尊嚴：葬禮保密到家　朴敏英也取消工作

▲李善均葬禮將低調舉行，演藝圈因為他的離世，紛紛將活動取消。（圖／hoduent IG）
▲李善均葬禮將低調舉行，演藝圈因為他的離世，紛紛將活動取消。（圖／hoduent IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均今（27）日在車內輕生過世，享年48歲。事發3小時後，李善均的公司也發聲明證實，並表示葬禮將低調舉行，謝絕媒體採訪拍攝。演藝圈也因為李善均的憾事，許多劇組紛紛取消活動，除了表示哀悼，同時避免被問到相關話題。

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▲李善均拍過《我的大叔》、《寄生上流》等知名作品，是南韓一線演員。（圖／HODU&U娛樂IG）
▲李善均過世，享年48歲。（圖／HODU&U娛樂IG）
李善均公司表示無法抑制悲痛的心情，為了故人最後的尊嚴，懇請大家不要散布不實消息、惡意報導，並透露葬禮會低調舉行，只邀請同事、家屬參與，靈堂、出殯確切時間地點皆未透露。

因為李善均在影壇是知名人物，今傳出輕生消息後，演藝圈今天原定的活動紛紛取消，包含朴敏英的新戲發布會《和我老公結婚吧》、金成圭《露梁：死亡之海》採訪等。

李善均生前涉嫌吸毒，被警方傳喚3次到案接受調查，如今李善均傳出身亡，警方「強制調查」的話題掀起討論，網友矛頭從李善均轉向警察、媒體「輿論逼人」，警察不滿被冠上罪名，表示：「所有的調查，都是在得到嫌疑人（李善均）的同意後進行的，對於在調查中去世，我感到非常遺憾。」

李善均雖然初步被判為輕生，但真正死因仍在調查中。警察表示，正在與管轄警察廳確認確切經過，實情確認後，吸毒相關案件可能立即結案。

▲朴敏英的新戲發布會《和我老公結婚吧》原定今下午舉行，因為李善均的憾事取消。（圖／翻攝tvN）
▲朴敏英的新戲發布會《和我老公結婚吧》原定今下午舉行，因為李善均的過世而取消。（圖／翻攝tvN）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

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