李善均過世！公司保護他尊嚴：葬禮保密到家　朴敏英也取消工作

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因為李善均在影壇是知名人物，今傳出輕生消息後，演藝圈今天原定的活動紛紛取消，包含朴敏英的新戲發布會《和我老公結婚吧》、金成圭《露梁：死亡之海》採訪等。
李善均生前涉嫌吸毒，被警方傳喚3次到案接受調查，如今李善均傳出身亡，警方「強制調查」的話題掀起討論，網友矛頭從李善均轉向警察、媒體「輿論逼人」，警察不滿被冠上罪名，表示：「所有的調查，都是在得到嫌疑人（李善均）的同意後進行的，對於在調查中去世，我感到非常遺憾。」
李善均雖然初步被判為輕生，但真正死因仍在調查中。警察表示，正在與管轄警察廳確認確切經過，實情確認後，吸毒相關案件可能立即結案。
李善均小檔案
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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