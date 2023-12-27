原聚TAKAO湧動未來　全原運高雄籌備處揭牌

「114年全國原住民族運動會」將在高雄舉行，26日舉辦籌備處成立揭牌記者會，由副市長林欽榮宣布賽會將於114年3月21日至24日舉行。主視覺設計與標語同時亮相，今年以「原聚TAKAO 湧動未來」為標語，而主視覺LOGO以高雄的K、運動賽道、原住民圖騰服飾共通元素菱形紋，搭配高雄多元族群融合色彩以及粗細線條呈現運動賽會速度感，以表現原住民族特有勇敢、律動及融合之精神。
記者陳美嘉／高雄報導
林欽榮表示，高雄曾辦理過2009世運會、104年全國運、108年全中運等國際及全國性賽會，豐富賽會經驗成為籌備資本；另外高雄是全台唯一原民16族族人皆有設籍居住的城市，各族群所融合多元文化成高雄有別於其他縣市原民特色，未來市府將以「厚植原民競技實力、展現傳統文化、完善賽會服務」作為賽事目標，將原民運動競技、賽會服務精神、高雄文化底蘊三者共融成為辦理核心，營造全國最高規格原住民族競技運動舞台。
籌備處招牌跳脫制式牌匾樣式，由在2014年正名、世居高雄的拉阿魯哇族(Hla'alua)設計團隊設計打造，牌面設計以穿著各族族服的高雄熊手牽手作為框邊裝飾，並以金屬、木頭等材質製作，以自然永續、族群共榮作為主題。
高市府運發局長侯尊堯表示，離114年全原運還有452天，賽會將有8,000名來自全國各地原住民運動好手齊聚高雄，將會確保選手能在公平公正的環境中，在高雄所屬高規格的場館中，展現運動實力、締造生涯最佳成績，期望高雄原民代表選手積極備戰展現實力，更歡迎全國好手114年一同來到高雄作客。
原民會主委阿布斯表示，期望設籍在高雄的族人好手可以一同回來家鄉，報名擅長項目大展身手。原民會除了與運發局合作打造優質賽事外，也期望在114年能將高雄市獨有的16族原住民族群文化特色展現出來，讓大家認識在地的拉阿魯哇族、卡那卡那富族，以及茂林三個獨有的魯凱族群，讓全國好手齊聚高雄，看見高雄文化美麗與部落魅力。