新北國中生遭刺不治！教育部「痛心遺憾」：檢討輔導機制、增經費

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針對新北國中生割頸案，國教盟認為，目前曝險少年輔導多頭馬車，校園攻擊並非偶然，呼籲落實曝險少年中介教育，使其在輔導發揮功效經評估後才返校，而非於其明顯不適應學校生活強行令其返校，才不會讓類似新北攻擊事件再度重演。
全教產指出，目前教育現場的教師形同被廢武功，不能糾正學生，也不能處罰，擔心被學生、家長投訴；另外，教育部輔導管教辦法有訂定搜查學生身體及私人物品的限制，針對「有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品」、「合理懷疑」、「2位以上之學生家長會代表」等規定，基層教師反映，若非難以執行、就是容易被扭曲為霸凌。
全教總呼籲，請教育部正視中小學人力、資源不足，編列處理學生攻擊事件的專任人員以及處理案件所需經費，以處理學生衝突、學生攻擊等事件；請政府正視家庭教育與家長管教責任，針對學校難以管教之學生，修法課予家長管教義務，由行政機關以行政罰方式強制家長需參與親職教育講習或課與罰鍰。
教育部今天表示，針對新北市發生校園安全重大事件，感到沉重痛心及遺憾，各界對該起事件提出的建議及呼籲，教育部皆非常重視，會立即檢討現行中介教育後的輔導評估機制、強化校園高關懷對象的輔導措施與管教作為、提升現場執行人力經費等。
教育部提到，現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」中，針對搜查、校園安全檢查的限制等規定，教育部會搜集學校執行狀況與問題後，儘速與各縣市政府教育局處及法務部等相關部會來檢討研商，落實保護校園學生安全機制。
而針對此案，教育部說，會持續與新北市政府教育局保持聯繫，並協助新北市政府依相關規定啟動必要處理機制，加強學生的三級輔導措施、主動提供輔導資源，以穩定校園氛圍。
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