《後宮甄嬛傳》夏冬春出頭天！女星穎兒升格皇后 擄獲馮紹峰
在大陸劇《山河月明》中，藝人穎兒飾演馮紹峰的妻子，是端莊賢慧的燕王妃，這個角色是她產後復出的第1部戲，也是她極力爭取來的，能在劇中飾演皇后，讓她感覺好風光，想到自己曾演出《後宮甄嬛傳》中飾演短命的「夏冬春」，就有股揚眉吐氣的感覺，為此她鏟肉15公斤，改頭換面演出。
記者羅凌筠／綜合報導
穎兒嫁給與井柏然組男團BOBO的歌手付辛博，婚後生下一女小月亮，產後知道《山河月明》在籌拍，準備了履歷表寄過去，有幸被導演選上，導演高希希就說，穎兒看起來不張揚的性格，就是劇中「徐妙雲」內斂的個性。
為了演出劇中燕王妃「徐妙雲」這個角色，穎兒積極瘦身，努力減了15公斤，也查了許多歷史資料，穎兒說，徐妙雲真是她的偶像，是個聰慧又有勇有謀的女孩，甚至對打仗布陣都有所了解，還非常懂得教養孩子，是她該學習的榜樣。
劇中，馮紹峰一開始對穎兒不屑，兩人從冤家之路走到互相扶持，即使馮紹峰被構陷入獄，穎兒還是溫馨陪伴，也讓觀眾看到穎兒的夫唱婦隨。穎兒說，馮紹峰入戲非常快，前一秒兩人還有說有笑，下一秒馮紹峰的眼淚就滴在她的手上與衣服上，讓她快速被感染情緒。《山河月明》周一至周五晚間10至12點於緯來戲劇台43頻道播出。
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