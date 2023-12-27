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逾4成女性曾遭狼爪！東京首度大規模「癡漢」調查　連男生都受害

▲「電車癡漢」一詞最早源於日本，發生過民眾搭電車時，遭到惡徒性騷擾，甚至是性侵，至今仍是日本難以根除的社會問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲「電車癡漢」一詞最早源於日本，發生過民眾搭電車時，遭到惡徒性騷擾，甚至是性侵，至今仍是日本難以根除的社會問題。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

電車是許多日本人通勤的交通工具之一，但過去曾傳出不少民眾在搭電車時，遭到惡徒性騷擾，甚至是性侵等案件，也成為日本難以根除的社會問題。近來東京都政府針對「癡漢」受害與目擊事件，進行首度大規模調查，發現以東京都的實際情況來看，逾4成女性及近1成男性曾被痴漢騷擾。

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綜合日媒報導，東京都政府於今年8月委託業者針對「癡漢被害事件」進行調查，訪問8284名16歲至69歲在東京居住或往來東京上班上學的民眾，這是首度進行大規模調查。

東京都政府在25日公布的結果顯示，在4750名女性當中就有2156人、約45%的人曾遭遇癡漢狼爪；3474名男性當中，也有298人有受害經驗，佔了9%。受害族群以學生佔大多數，約為全體受害者的76.1%，其中高中生36.5%、大學生22.9%、中學生11.7%、小學生5.0%；一般上班族或公務員則佔了23.7%。

最近曾遇痴漢騷擾的場所，以「電車內」（81.2%）最多、馬路上（7.9%）次之，其他依序是車站建物內（4.9%）及購物中心跟商店內（2.7%）。調查報告也揭露，受害者遭遇猥褻的時間點大多在夏季著輕便服裝時，或是搭乘之交通工具出現壅塞情況時，其他容易受害的情況還包括落單、穿著學校制服等。

調查結果顯示，有約4成的受害者在遭遇狼爪的當下，反應都是「忍受惡行」或「無能為力」，有約6成在受害第一時間沒有向他人求助。

另外，曾有11.2%的人曾撞見癡漢犯案，但約有49.1%的人在電車上看見時不會採取具體行動幫助受害者，在車站內則有53.5%。不到5成的目擊者會立即採取行動，當中有3成是因「沒有確切證據，不敢貿然行事」。

有90%以上的受害者表示，在周圍的人幫助之下，癡漢的猥褻行為停止了。報告書指出，傳遞「周邊的人可以幫助防止癡漢」的想法，讓周邊介入行動增加很重要。

東京都內痴漢被捕次數從新冠疫情開始流行的2020年起雖然一度減半，但2022年再次增加，逐漸回復疫情前水平。警方表示，東京都內今年截至11月底共有759宗痴漢逮捕案，已比2022年全年總數還多出118宗。

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