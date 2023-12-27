NBA／KD不滿遭「沃神」爆料！稱媒體講顛倒是非之事人們都信
NBA鳳凰城太陽在季前組建以Bradley Beal、Kevin Durant與Devin Booker的「三巨頭」陣容，但至今僅打出14勝15敗勝率不及5成的戰績，「沃神」Adrian Wojnarowski 在26日《ESPN》節目上透露「Kevin Durant對球隊現狀有點不滿，且甚至是感到沮喪」，對此Kevin Durant也在今（27日）於推特上回擊。
記者張志宇/綜合報導
「沃神」Adrian Wojnarowski在昨（26日）表示，「Kevin Durant目前對於球隊現狀感到沮喪，太陽球員與工作人員都能感受到，但造成此原因最大問題仍是Bradley Beal的傷勢，因為太陽是以三巨頭組隊，所以缺少誰都會對戰力大打折扣。」
對此言論Kevin Durant也在網路上發文但隨即刪除，便遭球迷記錄下來，Duran回覆透露，「woj說有人『感覺』到我感受挫折，然後就有人說我想要離隊，這些謠言太瘋狂了，有些人能藉由我的名字來說謊，寫一些不切實際的事情，然後就會有人們相信，但當我隊友跟教練說我是怎樣的人時，他們就忽略，笑死。」
近期太陽狀態低迷，過去11場比賽吞下8敗，對於太陽目前的處境，Adrian Wojnarowski 則直言，「太陽為了組建三巨頭服大量資產，陣中並沒有優秀的角色球員，必須趁著Kevin Durant還處在顛峰與健康的狀態盡快拿下冠軍，不然奪冠窗口只會越來越小。」
值得一提，本季Kevin Durant是太陽三巨頭當中最健康的球員，他一共出賽25場，場均貢獻30.3分、6.2籃板、5.5助攻，場上表現與出賽場次相當穩定。
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