台中火紅手搖飲「BLIKE精品奶茶」登陸台北！免費加料、升級大杯
台中火紅的精品奶茶專賣品牌「BLIKE」，全台第三間門市將於2024年1月1日登陸台北了！超美鏡面現代感十足的店裝，插旗東區商圈延吉街，「BLIKE」台北延吉店開幕將推出季節限定新品「分號拿鐵系列」；歡慶開幕，整個1月都享「免費加料」優惠，點中杯直接升級大杯不加價、或中杯「現折10元」，還可獨家加贈進口茶包優惠。
記者蕭涵云/台北報導
精品奶茶專賣品牌「BLIKE」從台中發跡，被封為最美手搖飲料店，繼台中公益店、新竹金山店後的第三間門市，總算登陸台北！呼應過去「一店一策」的形式，台北店也有嶄新視覺。
三面開闊空間的台北延吉店，以「簡約、現代感」為設計核心，採用大量不鏽鋼、水泥與木座等材質，組合出極具質感的空間搭配歐式陽棚，不說還以為來到國外！檯面上的金屬紅Logo、碎玻璃罩增加空間的通透感，與店內反射效果，形成強烈的華麗感，極具都會新潮風格，將於2024年1月1日正式開幕。
「BLIKE」最經典的茶品，由創辦人與研發團隊走訪世界各地的紅茶莊園，並以契作方式與之合作，維持原料的穩定性，這次北上可是把招牌口味都帶來了！包括旨拿鐵、儂拿鐵等鮮奶茶，及BLIKE藍山純茶，都能在台北喝到。
嚴選自海拔約1500公尺、「世界三大茗茶」之一的斯里蘭卡烏瓦（Uva）產區茶葉，打造的「旨拿鐵」整體奶味明顯，尾韻喝得到淡淡柑橘清香與太妃糖風味；出自歷史最悠久的斯里蘭卡中部坎蒂（Kandy）產區的「儂拿鐵」，則以穩定氣候成就厚實風味，牛奶絲滑口感搭配紅茶尾韻的可可、堅果香氣，飽滿餘韻不絕；而產自斯里蘭卡中央山脈西南方丁普拉（Dimbula）的「BLIKE藍山」純茶，則有著風味近似高山茶的清香氣息，尾韻散發天然茉莉花香氣。
台北延吉店還將在2月1日推出季節限定新品「分號拿鐵」！基底選自斯里蘭卡神秘辛哈拉加雨林（Sinharaja rain forest）、西南部茶園莊園直送的新鮮茶葉，產量僅佔斯里蘭卡茶葉總量1%的珍稀茶葉；搭配「引號拿鐵」來自牙買加銀丘莊園藍山咖啡所製成的咖啡凍，並加入了擁有誘人香氣的波本香草「破折號拿鐵」，柔中帶剛，值得一試。
歡慶「BLIKE」台北延吉店開幕，整個1月都享「免費加料」優惠，點中杯直接升級大杯不加價、或中杯「現折10元」；還可享有獨家活動，現場消費加贈一組5入進口茶包，每日限量50組，送完為止。
另外，世界紅茶專賣店「一手私藏」則探訪香港大排檔港式餐廳，引進了最具代表性的鴛鴦奶茶，打造新品「旺角鴛鴦」！使用兩大不同世界的奶茶與咖啡，打造出咖啡濃厚且奶茶滑順的鴛鴦組合。入口後茶香、咖啡香交織出深沉的甘苦滋味；還以仲夏夜紅茶注入鮮凍香檸，創作出「半島凍檸」，酸香不甜膩。即日起至2024年1月7日，一手私藏全台門市冬季新品旺角鴛鴦「第二杯半價」優惠，兩杯只要98元（原價兩杯130元）。