男爬山後人傻掉！家人以為是中邪「收驚卻沒效」 醫一查：要洗腎
身體出現異狀，真的要盡快送醫檢查，否則拖延過了治療黃金時段，後果恐不堪設想！腎臟科醫師林軒任就發文分享，近期遇到一名病患和朋友一起出門爬山，但是整路不說話，回家後整個人「像傻掉一樣」，家人以為他中邪，急忙收驚仍無效，經醫師檢查後，才揪出病因是「尿毒素太高」，更必須立即洗腎。
記者潘毅／綜合報導
不少人好奇腎臟病變差了會怎樣？腎臟科醫師林軒任在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」分享，腎臟變差會有很多症狀，包含心臟、腦部、腸胃道甚至皮膚等器官都會出現問題，甚至出現「尿毒性腦病變」。
林軒任醫師也分享遇過的兩個指標性的案例，第一位病人「整個人像傻掉了一樣」，雖平時可以和朋友一起出門爬山，但是整路不說話，也可以笑著說出自己的名字，但是邏輯顛倒。家人們甚至以為當事人「中邪了」，先帶去收驚，卻發現意識更差了，才趕緊送往醫院就診，經過檢查發現腦波有癲癇波，所幸後續經過洗腎、尿毒素下降，癲癇也沒有再發作。
第二位病患則是經歷了短暫的思緒混亂，一開始幾秒鐘就恢復原狀，然而此情形卻越來越頻繁，最後才前來就診。經過洗腎讓毒素下降後，意識也恢復清楚。症狀就是所謂的「尿毒性腦病變」，且癲癇就是該疾病的最嚴重併發症。
林軒任醫師也建議，一旦診斷出尿毒腦病變，立刻要馬上洗腎，因為延遲洗腎會讓腦部回復能力越來越弱！