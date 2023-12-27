NBA／懂乖！Morant掏槍手勢慶祝驚覺不對秒收回 灰熊116:115鵜鶘
美國職籃NBA曼菲斯灰熊作客紐奧良鵜鶘，雙方一路鏖戰至延長賽，灰熊靠著Ja Morant全場繳出31分7助攻5籃板優異數據，率領灰熊克服最多18分落後，成功逆轉比賽。Ja Morant在禁賽結束回到球隊後，灰熊拉出一波4連勝、回歸4場還沒輸過，而落敗的鵜鶘也吞下2連敗。
實習記者陳品翔／綜合報導
本場比賽第一節結束灰熊原本還以24:19領先，但二、三節抵擋不住鵜鶘的多點開花，三節結束灰熊仍落後13分。但比賽來到末節有了變化，末節灰熊打出36:23的攻勢，硬是逆轉最多落後達18分的局面，比賽尾聲僅剩0.4秒時灰熊僅落後1分，中鋒Jaren Jackson Jr.站上罰球線，但他並未把握住結束比賽機會，兩罰中一雙方平手，比賽也進入延長賽。
延長賽雙方你來我往，比賽剩下約14秒時，Marcus Smart傳球給Ja Morant空中接力得手，也將比分差拉開至6分，這次灌籃為比賽定調，最終灰熊以116:115驚險擊敗鵜鶘，收下近期4連勝。
而Ja Morant在完成這記空接扣籃後，習慣性地掏出雙槍慶祝，但他馬上意識到不對，趕緊改掉掏槍的慶祝動作。本場比賽Morant出戰39分鐘，全場24投12中，得到31分5籃板7助攻2火鍋，Marcus Smart也在睽違43日後再度回到球場，發揮出他最佳防守球員的看家本領，單場繳出13分3助攻外帶5抄截、他也在比賽中製造一次關鍵進攻犯規，球隊也才得以收下勝利。
鵜鶘方面以Brandon Ingram表現最佳，全場繳出24分6籃板7助攻，Zion Williamson貢獻23分11籃板，立陶宛中鋒Jonas Valanciunasu挹注17分13籃板。