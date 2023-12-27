英超／史上第二位！ Sam Allison成15年來首位黑人裁判
英格蘭足球超級聯賽魯頓在昨「Boxing Day」作客雪菲爾德聯，最終魯頓以3:2險勝，這場比賽不但精采，就連裁判也是場上焦點。主裁判Sam Allison成為自2008年來首位英超黑人裁判，Sam Allison今季季初獲提升至英冠，如今更繼英超史上首位黑人裁判Uriah Rennie之後，成為史上第2位於英超執法的黑人裁判。他曾在2022年就登上英超舞台，但當時只是擔任比賽的第四裁判。
實習記者陳品翔／綜合報導
現年42歲的Sam Allison也曾是球員，生涯效力過史雲頓、布里斯托城、般尼茅夫等球隊，但從未升上英超舞台，唯有轉戰過半職業聯賽，直至2006年他決定退役改當消防員，如今回歸足球球壇，擔任全職裁判。
本場比賽Sam Allison表現相當稱職，也獲得球員讚賞。比賽進行至61分鐘時，雪菲爾德聯中場James McAtee遭對手犯規後，Allison給予得益球，比賽繼續進行，也讓Oliver McBurnie能將球控穩後射入。比賽尾段，魯頓前鋒Carlton Morris聽到一名觀眾的不當言語，Allison隨即叫來兩隊領隊一起處理。Morris賽後表示：「我從前排聽到了一些聲音，我認為應該立即報告給裁判，裁判很好地把機制告訴我們。」
而英國職業裁判公司也致力於增加裁判的多樣性，希望於3年內在各個級別的比賽中，新增1000名女裁判和1000名黑人或亞裔裁判。上週六英超也創下歷史，富勒姆對陣伯恩利的比賽上，由女裁判Rebecca Welch執法，她也成為英超史上首位女裁判。