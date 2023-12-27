黃暐瀚遭出征 游淑慧提醒柯文哲曾說柯粉不會有過激行為
資深媒體人黃暐瀚近來期頻遭柯粉洗版，直接與「柯粉」開戰，回嗆「抱歉，我是柯黑」、「為了台灣的未來，必須當柯黑，阿北下去」。國民黨台北市議員游淑慧力挺表示，民眾黨主席柯文哲曾經暗示韓粉不理性，更說柯粉不會有過激的行為，「希望仍是如此」。
記者邱新博／台北報導
黃國昌近期主動向黃暐瀚「敲」專訪，網路節目《下班瀚你聊》於24日播出，然而卻有柯、昌粉在影片下留言，表達諸多對黃暐瀚的不滿，遭到黃暐瀚親留言回嗆：「拜託白蓮教的各位，都滾好嗎？不歡迎你們來」、「不爽看的都滾，不用在那邊講屁話」等。
游淑慧表示，很多人有同樣的遭遇，她和洪孟楷去蘆洲幫民眾黨候選人李有宜掃菜市場，相關新聞也被柯粉洗版留言「說我在蹭李有宜」。網路的霸凌、自以為是的幼稚，不管綠白藍其實都一樣讓人厭惡。
游淑慧表示，這些過激謾罵行為，不管是義勇軍或是側翼反串，柯文哲都應該要注意。如果是柯粉義勇軍，柯文哲可以呼籲約束；如果是反串側翼，柯文哲為了自己好，也應該抓出來。
游淑慧說，經營政黨最怕造神運動，唯一的崇拜、過激的排他，對正常的民主都不是好事。不要變成喜歡被當神一般擁護的政治人物。