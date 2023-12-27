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初戀男友張兆志離婚！劉曉憶冷回不意外　被分手過程「滿渣的」

▲劉曉憶不意外初戀男友張兆志離婚。（圖／三立提供）
▲劉曉憶不意外初戀男友張兆志離婚。（圖／三立提供）

記者羅凌筠／台北報導

47歲藝人劉曉憶、李興文入主三立八點檔《天道》，聯手使壞當反派，今（27）日出席記者會，劉曉憶被告知初戀男友張兆志的6年婚姻離婚收場，直率回：「不意外。」當年念華岡藝校與張兆志相戀，被分手時聽到經典渣男金句「妳用妳的方式愛我」，她一輩子都忘不掉。

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▲張兆志分手理由是「妳用妳的方式愛我」，聽在劉曉憶耳裡超渣。（圖／三立提供）
▲張兆志分手理由是「妳用妳的方式愛我」，聽在劉曉憶耳裡超渣。（圖／三立提供）
劉曉憶對張兆志離婚不意外，直言：「他本來就是隨性的人，他在節目都講兩性，其實滿諷刺的，看到他的帳號直播，我還上去聽過，打個招呼『學長好』，然後就下來了。」

從2008年在《康熙來了》同台之後，劉曉憶再也沒遇過張兆志，對他印象就是「都PO文說很愛老婆」，聽到離婚理由是張兆志不想有小孩，劉曉憶淡淡回一句：「小孩會阻礙他很多事吧，他是自由自在，旅行說走就走的人。」

▲李興文（左）、劉曉憶出席《天道》記者會。（圖／三立提供）
▲李興文（左）、劉曉憶出席《天道》記者會。（圖／三立提供）
回溯當初分手的原因，劉曉憶說：「是他拋棄我。」當年她聽到張兆志背著她跟前女友去唱歌，找他對質，他就惱羞成怒，「他的說法是我用我的方式愛他，在我聽來滿渣的，大方說不愛就好，為什麼要說我用我的方式愛他？」

劉曉憶情史裡只有2任是藝人，一個是張兆志，一個是玉尚，從此再也不跟圈內人交往，近年接觸道教，她與上課的師弟日久生情，一起共修，對方小她8歲，交往不到1年，她說：「我不在乎年齡，比較重感覺，反正我又不結婚。」男友對不婚達成共識。

▲李興文欣慰30歲兒子習佛有定性，已待在寺廟3年。（圖／三立提供）
▲李興文欣慰30歲兒子習佛有定性，已待在寺廟3年。（圖／三立提供）
李興文的30歲兒子李堉睿大鬧IKEA轟動一時，近年在桃園寺廟服務，幫佛教師父翻譯，修行3年減低欲望，李興文說：「我不管他了，師父管他，我沒有逼他去，他跟著師父學智慧、多布施，已經不像以前心浮氣躁。」

大兒子1周回家1天，習佛頗有定性，被問到會不會就此出家？李興文說：「出家的話那是我們家的大福報，非常好的事，但是不是你想出家就出家，要經過很多關卡跟考驗。」他的小兒子也從美國返台灣定居，「小兒子不用我擔心，畢業後沒要我一毛錢。」

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