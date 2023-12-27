初戀男友張兆志離婚！劉曉憶冷回不意外　被分手過程「滿渣的」

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從2008年在《康熙來了》同台之後，劉曉憶再也沒遇過張兆志，對他印象就是「都PO文說很愛老婆」，聽到離婚理由是張兆志不想有小孩，劉曉憶淡淡回一句：「小孩會阻礙他很多事吧，他是自由自在，旅行說走就走的人。」
回溯當初分手的原因，劉曉憶說：「是他拋棄我。」當年她聽到張兆志背著她跟前女友去唱歌，找他對質，他就惱羞成怒，「他的說法是我用我的方式愛他，在我聽來滿渣的，大方說不愛就好，為什麼要說我用我的方式愛他？」
劉曉憶情史裡只有2任是藝人，一個是張兆志，一個是玉尚，從此再也不跟圈內人交往，近年接觸道教，她與上課的師弟日久生情，一起共修，對方小她8歲，交往不到1年，她說：「我不在乎年齡，比較重感覺，反正我又不結婚。」男友對不婚達成共識。
李興文的30歲兒子李堉睿大鬧IKEA轟動一時，近年在桃園寺廟服務，幫佛教師父翻譯，修行3年減低欲望，李興文說：「我不管他了，師父管他，我沒有逼他去，他跟著師父學智慧、多布施，已經不像以前心浮氣躁。」
大兒子1周回家1天，習佛頗有定性，被問到會不會就此出家？李興文說：「出家的話那是我們家的大福報，非常好的事，但是不是你想出家就出家，要經過很多關卡跟考驗。」他的小兒子也從美國返台灣定居，「小兒子不用我擔心，畢業後沒要我一毛錢。」
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