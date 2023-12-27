割頸案國中部傳出「將裁撤」！校長強調：不放棄每個孩子
25日，新北市某高中附設國中部發生割頸攻擊事件，一名國三楊姓男學生遭郭姓學生持彈簧刀割傷頸部、頭部，當場血流如注，無生命跡象送醫，一度救回，但仍在昨（26）晚宣告不治身亡。在該學區擔任國小教師的網友透露，該學區有兩大問題，分別是「家庭失能」、「學習環境差」，更傳出該校國中部有裁撤的討論；對此，該校校長指出，沒聽過裁撤國中部的討論，身為教育人員的工作職責，就是營造溫馨友善的校園環境，不放棄每個孩子，重要的是祈禱受傷學生盡快脫離險境、恢復健康。
記者孫唯容／綜合報導
回顧事發經過，25日中午林姓少女前往別班找自己的好朋友，但是校方曾宣導不要隨意去別人班級，因此遭到楊男驅趕，嗆「這又不是妳班」，事後少女心有不甘找到乾哥、郭男抱怨，因此郭男前往該教室找楊男理論，雙方在走廊爆發口角，豈料郭男竟掏出彈簧刀刺向對方的頸部等要害，後續楊男緊急送醫搶命，一度救回，不過在昨天深夜仍傷重不治。
一名自稱在該學區擔任國小教師的網友，發文指出，該學區「家庭效能不彰」，班上有3分之1的小孩來自單親家庭，「單親當然不是大問題，但他們都是會把單親當成藉口逃避問題的家長」；其次是「學習環境差勁」，班上會有情緒障礙小孩不受控制，毆打同學，甚至有老師只會坐等退休，漠視學生管教。
根據《華視新聞》報導，該校校長回應，自己是去年(2022)8月到任，從未聽過國中部是否裁撤的討論，他表示身為教育人員的工作跟職責，就是營造溫馨友善的校園環境，不放棄每個孩子。