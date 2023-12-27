台北電玩展2024寒假登場！首波遊戲、廠商曝 估吸引超過35萬人次
2024台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場，目前預購票已開賣，購票入場有機會將 PS5、Nintendo Switch OLED 帶回家；參展遊戲陣容部分，邁入11週年的《神魔之塔》將持續領銜，而台灣大哥大也將把 Riot Games 旗下的熱門遊戲帶入場，預估活動將超過30萬人次以上參與。
記者張志浩／綜合報導
台北國際電玩展本屆持續分為 B2B 商務區、APGS 亞太遊戲高峰會、B2C 玩家區等3大主題，其中最受矚目的 B2C 玩家區也公布首波參展遊戲陣容，包括《神魔之塔》、《碧藍航線》、《鐵拳8》、《賽馬娘》等；廠商部分包括 Riot Games、光榮特庫摩（KT）、萬代等都確定參展，實際展場內容會陸續解鎖。
此外，一年一度的「GAME STAR遊戲之星票選活動」同步開跑，今年共吸引海內外117款作品參與，其中包括經典IP《暗黑破壞神IV》、造成現象級風潮的《原神》等，在2024年1月3日前，玩家即可上網替喜愛的遊戲應援。
台北國際電玩展預購票已開賣，即日起可至 ibon 售票系統及 Klook 平台，以200元買到超優惠的TGS單人票（原價250元），以及展期當天下午3點半後，雙人成行的200元星光套票、300元親子套票等，而250元的周邊套票則可一併帶走電玩展系列周邊。
🟡台北國際電玩展活動資訊
時間：2024年1月25日至1月28日 每日上午9點至下午5點
地點：南港展覽館1館