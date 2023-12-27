台北捷運最強逛街站公開了！「單日13萬人進出」　中山站僅排第4

台北電玩展2024寒假登場！首波遊戲、廠商曝　估吸引超過35萬人次

▲2024台北國際電玩展將在1月底舉辦，2023年時吸引超過30萬人次到場，本屆首播陣容遊戲公開，主辦方預估將吸引超過35萬人次參展。（圖／記者張志浩攝）
▲2024台北國際電玩展將在1月底舉辦，2023年時吸引超過30萬人次到場，本屆首播陣容遊戲公開，主辦方預估將吸引超過35萬人次參展。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

2024台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於2024年1月25日至1月28日，於南港展覽館1館登場，目前預購票已開賣，購票入場有機會將 PS5、Nintendo Switch OLED 帶回家；參展遊戲陣容部分，邁入11週年的《神魔之塔》將持續領銜，而台灣大哥大也將把 Riot Games 旗下的熱門遊戲帶入場，預估活動將超過30萬人次以上參與。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北國際電玩展本屆持續分為 B2B 商務區、APGS 亞太遊戲高峰會、B2C 玩家區等3大主題，其中最受矚目的 B2C 玩家區也公布首波參展遊戲陣容，包括《神魔之塔》、《碧藍航線》、《鐵拳8》、《賽馬娘》等；廠商部分包括 Riot Games、光榮特庫摩（KT）、萬代等都確定參展，實際展場內容會陸續解鎖。

▲2024台北國際電玩展 B2C 玩家區公布首波參展遊戲陣容。（圖／記者張志浩攝）
▲2024台北國際電玩展 B2C 玩家區公布首波參展遊戲陣容。（圖／記者張志浩攝）
▲2024台北國際電玩展 B2C 玩家區公布首波參展廠商陣容。（圖／記者張志浩攝）
▲2024台北國際電玩展 B2C 玩家區公布首波參展廠商陣容。（圖／記者張志浩攝）
此外，一年一度的「GAME STAR遊戲之星票選活動」同步開跑，今年共吸引海內外117款作品參與，其中包括經典IP《暗黑破壞神IV》、造成現象級風潮的《原神》等，在2024年1月3日前，玩家即可上網替喜愛的遊戲應援。

台北國際電玩展預購票已開賣，即日起可至 ibon 售票系統及 Klook 平台，以200元買到超優惠的TGS單人票（原價250元），以及展期當天下午3點半後，雙人成行的200元星光套票、300元親子套票等，而250元的周邊套票則可一併帶走電玩展系列周邊。

🟡台北國際電玩展活動資訊
時間：2024年1月25日至1月28日 每日上午9點至下午5點
地點：南港展覽館1館

▲台北國際電玩展預購票已開賣，購買周邊套票則可一併帶走電玩展系列周邊。（圖／記者張志浩攝）
▲台北國際電玩展預購票已開賣，購買周邊套票則可一併帶走電玩展系列周邊。（圖／記者張志浩攝）

不是原神！台灣「2023最佳手機遊戲」是它　iPhone、Android通殺

20年回憶封存！全球最大「E3電玩展」永久停辦　主辦方：是時候了

不是薩爾達傳說！TGA「年度最佳遊戲」是它　橫掃六大獎項

《霍格華茲的傳承》TGA一項都沒入圍！全球粉絲怒了：沒那麼爛吧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選